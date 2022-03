A dos años del ASPO: historias y costumbres que cambiaron para siempre

Nos solidarizamos, aplaudíamos al personal de salud todas las noches y nos cuidábamos para proteger al que teníamos al lado. De a poco, con errores y con aciertos, aprendimos a convivir en pandemia.

Hace dos años, el 20 de marzo de 2020, se inició el confinamiento preventivo y obligatorio en Argentina. Mediante el Decreto n° 297/20, se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Esa primera vez, era entre el 20 y el 31 de marzo. Luego, como ya sabemos, se fue extendiendo.

“La pandemia nos citó como protagonistas”, le dijo a diario Hoy Soledad, una enfermera platense que se desempeña en el área de terapia intensiva en el hospital San Martín y en el hospital Español.

“Elegí mi profesión para curar y salvar vidas aun a costa de exponer la mía ante un virus desconocido”, apuntó y recordó: “Darle la mano a mis pacientes, que me digan que nos los deje morir, que los cuide, que tienen familia. Y nosotros ahí tragándonos las lágrimas, fue fuerte, triste, pero cada paciente recuperado nos empujó a seguir”.

Desde otro plano, a Belén, una estudiante de la carrera de Comunicación Social en la UNLP, se le vino a la memoria la palabra del presidente Alberto Fernández cuando anunciaba que el país entraba en cuarentena.

“Me acuerdo que dijo que las ferreterías iban a estar abiertas y mi familia vive de eso, entonces fue muy importante para nosotros porque teníamos temor de lo que podía pasar en la cuestión económica, además de lo sanitario. No sabíamos cómo se iba a manejar, eso me quedó muy grabado. Por surte fuimos de los privilegiados que pudimos sostener nuestra economía”, afirmó la joven.

En relación a cómo cambiaron algunas de sus costumbres, remarcó que “al día de hoy no comparto mate con nadie ni lo voy a hacer. Ya es una decisión, tampoco saludo con un beso a nadie que no sea conocido. Eso es algo como que quedó establecido. Otra cosa que antes no hacía, lo incorporé con la pandemia y lo voy a seguir usando, es llevar todo el tiempo alcohol en gel o desinfectante para cuando subo al micro o voy al cajero”.

Salud mental

A su vez, Martín Alomo, doctor en Psicología y docente en la UBA, indicó que los estudios epidemiológicos del área de salud mental muestran que variables tales como trastornos del sueño, alteración de las conductas alimentarias, síntomas de la serie depresiva y los consumos problemáticos se han incrementado, constituyendo una especie de “síndrome normal” para esta situación muy anormal, si la comparamos con la prepandemia.