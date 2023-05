Abrazo simbólico a la escuela 11 de Tolosa

La comunidad educativa de la escuela 11, que funciona en 25 y 257, convocó a un abrazo simbólico para este lunes. El objetivo es visibilizar los problemas edilicios de la institución y pedirles a las autoridades municipales, a través del Consejo Escolar, que los solucione.

Desde la institución informaron que harán “una asamblea junto a las familias para evaluar una nueva acción de cara a la falta de respuestas”. Posteriormente, podrían convocar a otras actividades “hasta que efectivicen los arreglos para estudiar en condiciones dignas y se solucione la falta de aulas”.

Respecto de las falencias que presenta el establecimiento educativo, precisaron que “los baños no cuentan con puertas, el cerco perimetral está roto, no hay reflectores en el patio y la humedad brota sin límites desde las paredes”. A esto le sumaron problemas con los servicios básicos. “No hay gas debido a fugas que deben ser reparadas, la instalación eléctrica está sumamente deteriorada, hay cables expuestos y los chicos de tercero no tienen aula por lo que deben tomar sus clases en la biblioteca”, detallaron. Finalmente, le sumaron que los techos de la escuela “se caen a pedazos”.

No es la primera vez que la comunidad educativa de la escuela 11 realiza una manifestación como la que harán mañana. De hecho, hace exactamente 10 días hicieron un abrazo simbólico con los mismos reclamos.