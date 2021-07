Abrazo simbólico y pedido por obras paralizadas en la Escuela N° 42

Durante la tarde de ayer, en el contexto del feriado del 9 de julio, padres y alumnos de la Escuela N° 42 Leopoldo Herrera de La Plata, ubicada en la esquina de diagonal 74 y 22, realizaron una jornada de protesta por el estado del establecimiento, que impidió que los alumnos puedan retomar la totalidad de las clases.

El encuentro fue organizado por los propios padres, quienes se expresaron en contra de la falta de respuestas por el mal estado de la escuela y la escasa participación del Consejo Escolar y el Municipio de La Plata.

Lejos de tratarse de una escuela de la periferia de la capital provincial, la Escuela N ° 42 está a menos de diez cuadras de Plaza Moreno, y en un radio de menos de quince de la Municipalidad y la Catedral.

“Pedimos que se terminen las obras de los baños. Las obras las necesitamos desde el 2006, pero los reclamos comenzaron a partir del 2014, 2017. A la fecha, en marzo comenzaron las obras, comenzaron en el Secundario y luego en el Primario. Cuestión que se paralizaron la obras, primero porque supuestamente los obreros estuvieron con Covid. Después que no se conseguía el oxígeno para soldar no sé qué cosa de las puertas de aluminio de los baños. Además necesitaban una obra de cloacas, conexiones a las cloacas nuevas que se hicieron, tengo entendido, todas las cañerías nuevas y los baños no tienen agua. Se hicieron a nuevos porque tuvieron que demoler paredes”, comentó uno de los padres presentes en la puerta de la escuela durante la tarde del viernes.