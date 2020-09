ABSA en Los Hornos solo da número de reclamo, nunca soluciones

Cristina Restuccia es una vecina del barrio Los Hornos que se comunicó con este medio para denunciar que desde el mes de mayo reclama a la empresa ABSA por una pérdida de agua que no deja de crecer.

“Desde el mes de mayo que estoy reclamando y lo único que hacen es escuchar y darme un número de reclamo. La pérdida de agua empezó en la vereda donde está el poste de luz que alimenta mi casa”, contó la damnificada que teme que el agua pudra el poste y el mal sea aún mayor.

La vecina de Los hornos aseguró que el agua estancada se filtró por debajo de los cimientos y llegó hasta su jardín. Solo en el mes de septiembre realizó cerca de 10 reclamos: “Ya no sé qué más hacer, mi vereda y mi jardín son un foco infeccioso y nadie se hace cargo”.

La vivienda de la familia damnificada está ubicada en la calle 142 entre 54 y 55. En el transcurso de estos meses no solo han tolerado el destrato de la empresa sino la queja de los vecinos: “Aparte de que la calle está inundada, los vecinos están enojados conmigo por la pérdida, pero yo llamé a un plomero y me dijo que no puede hacer nada porque le corresponde a ABSA”.

Por último, la vecina aseguró que en la zona solo hay presión de noche.