Advierten que se está derritiendo el permafrost o “suelo congelado” de Europa y Siberia

Un estudio realizado por la Universidad de Leeds confirmó que el futuro del permafrost eurosiberiano no es muy alentador y que de hecho aproximadamente para 2040 podría desaparecer completamente, dado que el clima del norte no sería ya suficientemente frío y seco para sostenerlo. Tal es la situación que se advirtió que de hecho ya se está derritiendo a pasos agigantados. Para llegar a estos resultados, el equipo a cargo realizó simulaciones y modelos climáticos.

“Este estudio muestra que es­tos ecosistemas son extremadamente frágiles y están al borde del precipicio. Los modelos indican que, si aplicamos esfuerzos de mi­tigación moderados antes de que acabe el siglo, se habrán perdido las condiciones climáticas adecuadas para mantener el permafrost. Esto no significa que debamos tirar la toalla. La ­velocidad del deshielo podría verse limitada, e incluso parcialmente revertida, con políticas sólidas de mitigación del cambio climático”, indicó al respecto el líder de la investigación, Richard Fewster.

Este ecosistema hasta el momento es uno de los sumideros de carbono más importante del continente, almacenando cerca de 39 millones de toneladas, pero todo indica que en los próximos años estará en un punto de no retorno en caso de que no se actúe, donde no se podrán evitar los daños.

Según la investigación, el momento en que no esté se provocará una liberación de los gases de efecto invernadero. “Las condiciones de congelación han protegido enormes reservas de carbono de turba durante milenios, pero una vez que esas condiciones se vuelven inadecuadas, todo el carbono almacenado se puede perder muy rápidamente”, detalló otro de los integrantes, Paul Morris.

Como último detalle, la investigación dejó la ventana abierta al indicar que los paisajes del norte de Siberia podrían ser la zona que más esperanza de ser salvada tiene. “Una fuerte acción para reducir las emisiones podría ayudar a preservar el permafrost”, concluye.