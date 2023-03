Anmat aprueba un revolucionario tratamiento

A través de la flamante resolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Argentina se acaba de convertir en el cuarto país del mundo en contar con un novedoso tratamiento para pacientes con cáncer de vejiga. A partir de ahora, ya puede utilizarse en nuestro país erdafitinib: un tratamiento vía oral que mejora considerablemente la perspectiva de las personas con la enfermedad localmente avanzada o metastásica. Según cifras del laboratorio, los estudios clínicos arrojaron que la tasa de respuesta objetiva al tratamiento (es decir, donde el paciente “mejoró”) es del 40,4%.

El tratamiento oral con erdafitinib se encuadra dentro de la “medicina de precisión”, medicina “personalizada” que utiliza información de los genes o las proteínas de las personas, basada en la idea de que cada paciente es único, y que sus genes, entorno y estilo de vida deben ser considerados a la hora de asignarle una medicación.

Los países que ya cuentan con la circulación de esta molécula como recurso sanitario son Estados Unidos, Chile y Brasil. La aprobación de la Anmat, que es “regulatoria”, quiere decir que la molécula erdafitinib cuenta con todos los estudios necesarios para utilizarse en pacientes con ciertas características. “Erdafitinib no es para todos los pacientes con cáncer de vejiga”, dicen los expertos, y agregan: “Solo para quienes tienen esta mutación, un cáncer localmente avanzado o metastásico, y ya se sometieron a quimioterapia”.

El tratamiento con erdafitinib está indicado para pacientes de cáncer de vejiga que no respondieron bien a la quimioterapia, o recayeron después de recibirla, y que presentan una mutación en el gen receptor del factor de crecimiento fibroblástico (FGFR). De acuerdo a las cifras, la tasa de control de la enfermedad (el tumor no se achicó ni desapareció, pero tampoco creció, sino que se mantuvo) del 79,8%, incluso en pacientes que no habían respondido previamente a la inmunoterapia.

La Sociedad Americana de Cáncer indica que el de vejiga es el más frecuente de todos los tumores uroteliales y el décimo más frecuente en el mundo, con aproximadamente 550.000 casos nuevos al año. También es el sexto más regular en los hombres y el 17º en las mujeres, según datos del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer. En Argentina, las últimas cifras disponibles son de 2020, cuando hubo 3785 casos nuevos en ambos sexos (2955 de ellos en varones). La detección temprana mejora las probabilidades de que el tratamiento sea eficaz, y para eso hay que prestar atención a síntomas como dolor al orinar, dolor pélvico y sangrado en la orina.