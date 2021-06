Ante la ola de frío, piden alimentos y abrigo para un parador

Ante la ola de frío que se anuncia para las próximas horas, y la falta de respuesta desde el Estado municipal para contener a muchas personas que están en situación de calle, por no tener un lugar estable para vivir, las actividades solidarias de las fundaciones y ONG de La Plata cobran un valor protagónico durante el invierno.



Este es el caso de la fundación Sumando Voluntades, que estará recibiendo donaciones de alimentos, mantas, y particularmente lentejas que son tan necesarias para el invierno. “Todos los que quieran donar nos pueden encontrar en calle 8, número 256 entre 37 y 38 de 10 a 20, de lunes a sábado”, comentó Nancy Maldonado, una de las referentes de la fundación Sumando Voluntades.



“La gente que está en la calle no está porque tiene ganas de estar ahí. Está porque no tiene otra opción”, reflexionó, antes de contar: “Estamos asistiendo a las personas en situación de calle. Hace once años que estamos abordando esta problemática que con la pandemia se ha incrementado mucho”, sostuvo.



“La pandemia hizo que se hayan sumado también trabajadores comunes, o vendedores ambulantes que se acercan al lugar.

Nosotros no recibimos nada del Estado. Nos solventamos gracias a las personas solidarias que todos los meses aportan desde verdura a pollo”, concluyó.