Invierno frío y oscuro en los barrios de la ciudad

Los problemas en el sistema de iluminación de las calles de La Plata, cuya utilidad se hace esencial en el in­vierno por el aumento en la canti­dad de horas de nocturnidad, ha provocado el reclamo de vecinos del barrio El Mondongo y de Villa Elvira.



En la primera semana de la estación más fría del año, no fueron pocas las personas que denunciaron la falta de funcionamiento de las luminarias del alumbrado público de avenida 122, en el tramo de 66 hasta 72, y más allá de calle 80, también hasta 85.



La avenida 122 está en el límite entre La Plata y Berisso, y ayer, a las 10 de la mañana (la lluvia hizo que haya escasa visibilidad), sobre la vereda de Berisso permanecían encendidas.



“Ahora en invierno a la nochecita ya no se puede ver nada. Está todo oscuro”, explicaron los vecinos del lugar, en donde hay varios comercios que pueden ser víctimas de la delincuencia ante la falta de iluminación.



“Es una cuadra muy arbolada, lo cual hace que se beneficien los delincuentes que quieren acercarse a robar entre 71 y 72 por lo menos. Ninguna de las luminarias estaba funcionando.

Quisiéramos que cuanto antes puedan prender. Del lado de Berisso, a veces prenden las luminarias y otras veces no. Pero necesitamos que puedan venir a poner luces en el lugar”, remarcó una vecina que vive en el edificio que está a mitad de cuadra.



Las luminarias que en su momento colocó el Municipio platense tienen una vida útil, y después de un tiempo empiezan a titilar, para luego dejar de funcionar definitivamente.



Anteriormente se había repetido el reclamo en la zona de la rambla de 38, en pleno Barrio Norte, entre 9 y 12.



También ayer en la zona de calle 616 entre 3 y 6 se sumaron problemas con los postes de luz y el alumbrado no estaba funcionando, según mostraron los vecinos del barrio Frisón, también dentro de la zona de Villa Elvira.



Asimismo, otros vecinos del centro, que hace un mes habían reclamado por la misma problemática, reconocieron ante diario Hoy que una vez que la noticia salió en Red92 y en las páginas del diario el problema logró solucionarse.



“Por suerte después de la nota vinieron a arreglarlo. Ahora esperemos que dure”, dijeron ayer ante diario Hoy en la zona de 4 y 42, justo en la esquina de la Terminal de Ómnibus.