Anuncian posibles lluvias para el día de la elección

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que de cara al día de mañana se esperan posibles lluvias, por lo que las condiciones climáticas no serán las mejores para ir a sufragar. Este domingo la ciudadanía se volcará a los colegios para las elecciones generales, en lo que será una nueva fiesta de la democracia y todo indica que existen altas probabilidades de mojarse. Desde tempranas horas del día habrá ya un 40% de chances de lluvia, un porcentaje que irá incrementándose a lo largo de la jornada. De igual forma, no será una jornada fría, ya que la mínima estará en 19°C, mientras que la máxima será de 23°C. Bajo este contexto, podrían llegar a darse algunas demoras en los colegios en caso de que las personas decidan llegar masivamente en algún momento donde no haya precipitaciones.