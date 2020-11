Aumenta el consumo de ivermectina

Médicos, farmacéuticos y veterinarios se mostraron preocupados ante el creciente consumo de ivermectina para prevenir o tratar el coronavirus por parte de la población.



Aunque investigadores científicos se encuentran evaluando el fármaco antiparasitario de amplio uso en medicina humana y animal, aún no hay pruebas concluyentes que demuestren su eficacia y seguridad.



A fines de octubre, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) firmaron un documento en relación a esta droga donde consignaron: “Hasta el momento, la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola o combinada con otras drogas para la prevención y/o tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 es de muy baja calidad y no ha reportado datos claros de eficacia clínica”.



En diálogo con diario Hoy, el expresidente de la SADI Lautaro de Vedia se refirió a la publicación y recalcó: “Si bien hay algunos estudios preliminares, no tenemos una investigación científica contundente como para poder decir: Esto es lo que hay que tomar. Aunque es razonable suministrar ivermectina en el contexto de un trabajo de investigación, para el coronavirus, específicamente, todavía no está probada”.



“En el comienzo de la pandemia se tomaba hidroxicloroquina. Inclu­so, un investigador francés muy prestigioso llegó a anunciar que era la cura para la Covid-19. Después, con el paso del tiempo, se demostró que no tenía tal eficacia. Por lo tanto, hay que ser muy cautos”, insistió el infectólogo. Por su parte, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (Colfarma), María Isabel Reinoso, expresó a este multimedio que “es habitual que la gente consuma o trate de conseguir los productos que comienzan a ensayarse”.



“Desde las farmacias recomendamos que no se utilicen medicamentos que no demuestran evidencia científica, porque ninguno es inocuo y todos, ya sean recetados o de venta libre, tienen efectos adversos”, precisó la boticaria.



Entre los motivos que llevan a las personas a recurrir a medicamentos que aún no están del todo probados, tanto De Vedia como Reinoso coincidieron en afirmar que podrían ser el temor y la falta de información.



“Yo no creo que haya gente mala buscando su beneficio, sí pienso que con las redes sociales se acelera la información y, ante la falta de opciones de tratamientos, las personas terminan volcándose, por ejemplo, a la ivermectina, que es una droga relativamente inocua, bien tolerada, accesible y barata”, concluyó el expresidente de la SADI.

Es tendencia también en Google

Entre las tendencias de Google figura la palabra “ivermectina”.



En Argentina, desde noviembre de 2019 hasta fines de marzo de 2020 el término no registró una suba exponencial en las consultas de los usuarios.



Por primera vez, entre el 5 y el 11 de abril, se registró un pico de popularidad en los mo­tores de búsqueda que, finalmente, al­can­zó su máximo entre el 25 y el 31 de octubre.



A nivel nacional, en la última semana, la mayor cantidad de consultas arribaron desde San Juan. En tanto, Buenos Aires se ubicó entre las cuatro provincias que menos información averiguó acerca del fármaco.



Los usuarios del buscador más famoso de internet googlearon “ivermectina y Covid-19 dosis”, “ivermectina Covid resultados” y “cómo tomar ivermectina 6 mg para Covid”.