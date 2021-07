Avistan una cría de orcas en Río Negro

En la zona de Punta Bermeja, una reserva ubicada en la costa rionegrina se avistó una cría de orcas por primera vez. Si bien los especialistas no pueden asegurar que haya nacido en este sector, aseguraron que los padres se encuentran en la zona y que no se desplazarán a grandes distancias. Por otra parte, los expertos en la materia comentaron que los grupos de orcas van desde Península Valdés hasta Costa Bermeja ya que ahí existe una reserva de lobos marinos, siendo éstos parte importante del sustento de la especie. Ante este escenario, afirmaron que esperarán a que crezca un poco más de tamaño para poder bautizarla con un nombre, ya que cuando son pequeñas las crías no se sabe si se trata de un macho o una hembra.

Las orcas, que pueden reproducirse cada tres o siete años, tienen un promedio de vida que varía según el sexo. Los machos rondan los 55 años, mientras que las hembras unos 80. Además, todo el proceso de su vida lo realizan de forma colectiva, acompañadas de su familia. Es por esto, que se estima que la nueva cría no se separe de su madre. Vale mencionar, que desde hace ya unas dos semanas que se inauguró la temporada de ballenas, tras una masiva presencia de ballenas en Puerto Madryn.