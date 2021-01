Barrio Aeropuerto: Año Nuevo, problemas viejos

Al finalizar la primera se­mana del 2021, los vecinos del Barrio Aeropuerto si­guen buscando una solución a los diferentes problemas que los tienen a maltraer desde los últimos días de diciembre.



Para poner un ejemplo, en la esquina de 8 y 610 hay un poste de luz que está por tumbarse, por lo que los vecinos tuvieron que atarlo a un palo más firme para asegurarse de que no se caiga en el frente de las casas. Más concretamente, para que no caiga sobre la vereda del hogar de Marita, una mujer que hace mucho vive en la zona y que observó el crecimiento del lugar en los últimos cinco años y vio cómo se remodeló la calle 610, por donde transitan los colectivos y camiones.



Como si esto no bastara para tener preocupados a los vecinos, además en la esquina de calle 8, otra vecina, Ana, denunció que desde septiembre tiene una pérdida de agua justo en la vereda de su casa. Así, en pleno verano, cuando mucha gente carece de este servicio, allí se derrocha 24 horas al día.



La pérdida está sobre el borde del pavimento de la calle 610, y provoca que se hagan charcos de agua que podrían formar un foco infeccioso en tiempos en los que podría llegar nuevamente un brote de dengue, como ocurrió en febrero del año pasado.



Y como si esto fuera poco, además está la mala construcción del nivel de la calle. En palabras de Ana: “Cuando vinieron a hacer el pavimento de la 610 no sacaron bien la medida y la calle la hicieron por encima de la línea de la vereda. Quedó muy alto el pavimento y cada vez que llueve, el agua se termina metiendo en las casas por la pendiente. En mi caso tuvimos que hacer nuevamente la vereda y elevarla con la ayuda de unos vecinos. Pero el trabajo lo pagamos nosotros”.