Advierten que el 80% de los nuevos contagios se dan en jóvenes de 20 a 31 años

La situación epidemiológica en relación a la pandemia de coronavirus se volvió muy preocupante por la cantidad de contagios, en especial en las últimas dos semanas, cuando los números se elevaron considerablemente.



Para profundizar el estado de situación, diario Hoy dialogó con el doctor Claudio Cardoso, director ejecutivo de la Región Sanitaria XI, que comprende 18 municipios, entre ellos las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada.



“En este momento notamos el aumento sostenido del número de casos en los últimos días. Tiene que ver con algo que advertimos desde hace un mes atrás y es que la apertura y la circulación de las personas iban a traer aparejado este incremento; y con las fiestas de fin de año iba a comenzar a circular con mayor intensidad y eso es lo que vemos en los números”, expresó.





El profesional también destacó que con esta suba de casos en la región y en la zona del AMBA, también crecieron más los contagios en otras localidades del interior que en la primera etapa habían tenido pocos enfermos.



“La tendencia se mantiene de acuerdo a la circulación de las personas, no hay otra influencia más grande. No va a haber una fórmula mágica para contenerla; la clave es mantener el lavado de manos, el uso correcto de tapabocas y la distancia”, remarcó.



Al mismo tiempo, resaltó que el 80% de los contagios en esta nueva etapa corresponde a jóvenes entre 20 y 31 años. Por esto se reforzó el pedido de cuidados ya que “está bajando la letalidad y aumentando los contagios, pero tenemos 190 fallecidos por día; son vecinos, padres, madres, cada número representa una desgracia familiar”.



En tanto, la ocupación de camas está al 55% pero no todas por Covid. El profesional destacó que si bien “estamos lejos del colapso sanitario”, sí hay una disparada de casos que podría generar una situación preocupante.



“Hay que ser muy estrictos con las juntadas, porque quienes circulan de noche son las personas de la edad de más alta contagiosidad, pero claro que si hay reuniones clandestinas es difícil de controlar”, señaló.



Cardoso también hizo especial hincapié en la campaña de vacunación que se lleva a cabo en la región desde el 29 de diciembre hasta estos días. Subrayó la importancia de que se inmunice al personal de salud, para que puedan atender a los pacientes y que no ocurra lo que pasó el año pasado, cuando el 27% del personal sanitario terminó contagiado.



“Estamos en pleno proceso, llevamos el 40% del personal vacunado; empezamos con 25 diarios, ahora estamos en 50 y para la semana que viene serán 100 personas por día en cada posta de vacunación”, afirmó.