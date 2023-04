Bronca y malestar de una vecina porque no respetan el estacionamiento exclusivo

Desde que iniciaron las clases en la ciudad, una madre se encuentra viviendo un calvario por el accionar del resto de los vecinos que no respetan los carteles a la hora de estacionar el auto. La cuestión es que su hija tiene una discapacidad motriz y hoy en día los autos se ponen o bien en doble fila, o bien durante todo el día frente a los carteles de ascenso y descenso de personas con movilidad reducida, impidiendo que su hija pueda manejarse óptimamente. Esta situación se produce en 58, entre 8 y diagonal 73, en la escuela Normal 3.

“Mi nena tiene una discapacidad motriz visceral. Va a la Normal 3. Un día antes de comenzar la escuela logré que pongan, después de un año de trámites en la Municipalidad, los carteles de ascenso y descenso de personas con movilidad reducida. La cuestión es que desde que empezaron las clases estoy renegando porque la gente se pone en doble fila y hay otros que ni siquiera respetan el cartel y dejan todo el día el auto estacionado”, le explicó a diario Hoy y Red92 Graciela, la mamá de la nena. “Todos los días llamo a una patrulla para que venga y no aparece nadie. Es una lucha bárbara. Sinceramente es una locura, es insoportable. No se puede estacionar, ni nada. Como la Municipalidad no aparece y la patrulla no viene, me cuesta un montón todo”, remarcó angustiada.