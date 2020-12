Cábalas y rituales para esperar el año 2021 con todo

Se acerca el final de éste año que, en todo el mundo, no fue fácil por la pandemia. Con cambios que todavía nos cuesta asimilar, pero siempre pensando que cuando termina un año comienza otro mejor, muchas personas se preparan para esperar este 2021 con esperanza y optimismo. Para ellos existen rituales, también recetas. Todo con el objetivo de que nuestra suerte pueda cambiar y arrancar el año de la mejor manera. ¿En qué consisten estos rituales?



Para sacar las malas energías del hogar hay que ventilar la casa, es lo que se estila para intentar sacar lo malo y que pueda ingresar lo bueno.



Un día antes de la llegada del año nuevo, el 31 de diciembre, es importante hacer una buena limpieza en nuestro hogar. Es la o­portunidad para desechar todo lo que no utilizamos.



Muchos sostienen que la misma noche del 31 es altamente recomendable dejar las ventanas abiertas, para que puedan cambiar las energías.



También se estila barrer antes de que lleguen las 12, para expulsar la negatividad. Porque este año tan particular, en el que tuvimos que estar en casa y limpiar más de lo habitual, es el momento para sacar todo malo.



En algunos países, para ahuyentar lo negativo, se cuelga de la puerta de entrada al hogar una hoja de aloe vera, tanto para las malas vibras como para proteger la salud de los habitantes de la casa.



Hacer ruido es otra de las formas. Por ejemplo, poner música, cantar y bailar ni bien finalice el brindis para celebrar el nuevo año. Tirar agua con un vaso o con un balde, desde adentro de la casa hacia afuera, es el símbolo de las lágrimas derramadas durante el año que se va. Esto ayuda a que no haya lágrimas durante el año nuevo que comienza. Ayuda a eliminar las penas y la negatividad acumuladas durante todo el año.



Hay personas supersticiosas que dicen que el color rojo asegura estabilidad en el amor durante todo el año y el color amarillo simboliza la buena suerte y el dinero. Lo más importante es que estos colores estén en un regalo. Por otro lado, quienes quieran casarse deben pararse y sentarse 12 veces en una silla o colocar un anillo de oro en la copa de champagne con la que se brindará. Pero ojo con no tomarse con la bebida el anillo.



Otro de los rituales más comunes en otros países es comer 12 uvas por cada campanada. Por cada uva se pide un deseo para cada uno de los siguientes meses.



Otra de las tradiciones, menos conocida, es que hay que comer una cucharada de lentejas que atrae la prosperidad de la misma forma que las uvas.



No cuesta nada hacer este tipo de rituales, y además nos ayuda a entretenernos y a esperar que todo sea mucho mejor para éste año que comienza.