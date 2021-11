Capacitar para salvar vidas: barrios y escuelas reciben clases de RCP y primeros auxilios

En un contexto social en el que se vive como corriendo carreras y, muchas veces, dejando el cuidado de la salud en segundo plano, poder comprender la importancia de saber salvar vidas es uno de los puntos claves que podrían permitirnos convertirnos en héroes.

Por eso, Fernando Carlos, profesor y experto en emergencias, recorre los barrios, clubes y escuelas públicas de la ciudad ofreciendo capacitaciones libres y gratuitas, para enseñar sobre primeros auxilios y RCP a la comunidad.

“Siempre estuve detrás de esta idea de dar valor a la vida propia y del prójimo. Creemos que lo mejor es ir a las escuelas, a los clubes, a los barrios, para brindar estos conocimientos con la idea de que se cuiden y puedan salvar vidas. Así tenemos más oportunidades todos porque quienes más salvan son los que actúan en el momento”, le contó a diario Hoy.

En ese orden, el especialista, quien tuvo también un importante rol durante la inundación de 2013 en la ciudad, señaló: “Realizar este tipo de cursos llena el corazón, porque el tiempo que trabajé como guardavidas o en emergencias recibí una gratificación que no tiene comparación al salvar una vida”.

“Ir a una capacitación y hablar de lo importante de tener un botiquín, cómo llamar a emergencias, son charlas que pueden llevar horas. Busco una forma de interacción para que la gente pueda acceder a estos conocimientos fundamentales para la vida de la comunidad”, aseguró Fernando.

¿Por qué es importante saber cómo actuar?

Si una persona sufre algún problema que requiera la acción de primeros auxilios o reanimación, los primeros minutos serán claves para su sobrevida. Por eso es importante que quienes estén alrededor sepan cuál es el modo correcto de accionar.

“La propia gente nos llama a los barrios que son vulnerables porque desconocen la temática, no se alimentan bien, viven en condiciones precarias y los sistemas de emergencia tardan en llegar o no van nunca; termina siendo muy desigual. Nosotros apuntamos ahí fundamentalmente”, marcó Fernando.

Así, señaló que el curso es teórico-práctico, ya que se explica la teoría sobre RCP pero también sobre quemaduras, lesiones y el uso del desfibrilador automático, entre otras.

“El conocimiento salva vidas, pero también vivir en una comunidad solidaria, si vemos algo involucrarnos y no mirar para otro lado. Todos estos conocimientos son científicos”, especificó. , resaltó: “Si no te cuidas y no sos solidario con el otro, la posibilidad de vida de la comunidad disminuye. Estoy tratando de poder hacer un verdadero programa y llegar a toda la comunidad, que sea obligatorio en las escuelas, pero no damos abasto con mis compañeros Leo y Raúl”.

Según contaron, la cadena de llamados se va armando de un club a otro, de un barrio a una escuela y así sucesivamente. “Incluso fuimos con un excombatiente que ayuda mucho en los barrios y si él dona una silla de ruedas a alguien, le comenta que en el barrio va a hacer una capacitación de RCP y primeros auxilios”, ejemplificó.

“El fin es que esto sea obligatorio en el sistema educativo y así podríamos hacer capacitaciones a otros sectores; hay una necesidad de aprender cosas básicas y poder darle valor y cuidado a la vida”, concluyó el profesor.