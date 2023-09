Carlos Páez con el diario Hoy

El 13 de octubre de 1972, hace 50 años y más de once meses, un grupo de jóvenes deportistas vivió una experiencia tan aterradora como estresante que los marcó para siempre en sus vidas.

El avión que los trasladaba desde Uruguay para jugar al rugby en una excursión de tantas que suelen hacerse en este deporte, se terminó estrellando en uno de los picos más altos de la cordillera de Los Andes. Como era de esperar, la tecnología que existía hace medio siglo era muy distinta a la actual y por varios días dieron por desaparecido al avión y muertos a sus tripulantes.

Uno los de los sobrevivientes, Carlos Páez, visitó ayer la ciudad de La Plata por primera vez y fue declarado huésped de honor por parte del intendente Julio Garro.

Después de una reunión en el despacho del jefe comunal, Páez se refirió a las bondades de nuestra ciudad y destacó el espíritu alegre de Garro, a quien considera un “colega” del deporte, contemplando el pasado del intendente como jugador de rugby del club San Luis.

“La referencia que tengo de la ciudad es la manera arquitectónica sobre todo cómo fue construida para mí fue un gusto venir a La Plata, tuve la ocasión antes, pero ahora vine. Me atendió Julio, me nombró Huésped Honorable de la ciudad, así que estoy encantado”, arrancó diciendo Páez en el despacho del jefe Comunal de La Plata en donde fue recibido a quince días de cumplirse un nuevo aniversario de la tragedia del 72.

“Di dos charlas para los colegios con 250 alumnos cada uno, para hablarles de la historia nuestra de gente joven, tenía 18 años en aquel momento y me parece que está bueno compartirlo”, señaló en alusión a sus actividades en la capital provincial.

“Nosotros de los andes salimos todos juntos, solamente unidos de la única manera que se sale. Con la desunión no se sale de ningún lado, lo aseguro. Lo que rompe los grupos, los equipos es la arrogancia de los logros personales. Si hubiera sido un avión de línea el nuestro, no se salvaba nadie, pero como teníamos todo un mismo concepto, y el mismo objetivo que era ni más ni menos que llegar a nuestras casas, no nos peleábamos por Hollywood, hay 3 películas, hechas, 9 documentales, 26 libros.”, explicó.

“Julio Garro la verdad un fenómeno exrugbista, son de esos intendentes que van por la positiva y hay otros que vienen con la cara de NO”, concluyó satisfecho.