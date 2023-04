Casa tomada: las ratas invadieron un barrio de Berisso y piden ayuda para combatirlas

La presencia de ratas en la zona del barrio Villa Argüello, de la vecina localidad de Berisso, generó un profundo malestar en los residentes, que gastan buena parte de su tiempo y recursos en combatirlas.

Ese es el caso de Noemí, una mujer que vive con sus nietas menores de edad, que entró en desesperación por la presencia de los roedores y teme por el contagio de enfermedades y la salud de las pequeñas. “Me agarró desesperación porque mi nieta de 11 años se despertó cuando un ratón le estaba haciendo pis. He comprado cebo, tramperas, pegatinas… Ya no puedo vivir así, estoy alterada de los nervios”, señaló la mujer en diálogo con diario Hoy la Red92.

La vecina vive desinfectando la casa, en especial la cocina y las habitaciones, y desparramó veneno por todo el perímetro, pero sin éxito. “Fui a cocinar y había restos de veneno que se comieron sobre la mesada, sin darme cuenta podría haber cocinado con eso y terminaba envenenado a mis nietas”, lamentó. Además, explicó que las ratas provienen de los terrenos linderos, en donde los vecinos desarmaron un viejo galpón, pero aseguró que “hay por todo Villa Argüello, no es una problemática solo en mi casa; ya hablé con un montón de vecinos y diez cuadras a la redonda todos tienen el mismo problema”.

“Pedimos ayuda al Estado, llamé al delegado de la zona, pero no me atiende, no sé a quién más recurrir. Así como nos vienen a cobrar los impuestos, queremos soluciones”, reclamó Noemí, quien confesó que no duerme hace varios días por esta razón.

Cómo prevenir el hantavirus

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires señaló que el hantavirus “se ha transformado en un mal endémico en nuestra región desde 1998 cuando se detectó el primer caso” y que “no hay margen para la indiferencia”.

Entre las medidas de prevención, los veterinarios recomiendan mantener la vivienda limpia para evitar la presencia de roedores, eliminar elementos en desuso que puedan servir para la nidación de roedores, y evitar que los roedores entren o hagan nidos dentro de las casas sellando todas las rendijas de más de 0,5 cm de apertura.

También, que tanto en el interior como en el exterior estén colocadas las huertas lejos del hogar y sobre tarimas de 30 cm de alto, y mantener la basura doméstica en envases resistentes a roedores.

En tanto, para zona rurales aconsejaron ventilar por 30 minutos los lugares cerrados por largo tiempo y, después de ventilar, “rociar suelo y superficies con agua y lavandina, limpiar y barrer”.