Casi 7.000 chicos vuelven a las escuelas en la Provincia

En 15 municipios de la provincia de Buenos Aires donde hay una baja circulación del virus se habilitó el regreso a las aulas para unos 6.700 estudiantes, después de más de siete meses sin asistir a las escuelas.

En principio, será para aquellos que perdieron la conexión con sus docentes por no tener dispositivos electrónicos o no tener internet en sus hogares. Además, para cuidar que no haya aglomeración de personas y proteger a los alumnos y trabajadores docentes, se estableció que sea para grupos reducidos, en clases de una hora y media, y en horarios de poca circulación.

“El Plan Jurisdiccional de Regreso Seguro comprende diversas etapas. La primera inicia con los estudiantes de todos los niveles, pero que hayan revestido algún inconveniente en la continuidad pedagógica, y en grupos muy pequeños”, dijo la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila.

Así, abrieron sus puertas unas 338 escuelas en los municipios de Adolfo Alsina, General Lavalle, Adolfo Gonzales Chaves, Daireaux, Salliqueló, Tres Lomas, Alberti, Guaminí, San Miguel del Monte, Puan, Florentino Ameghino, Monte Hermoso, 25 de Mayo, Carlos Tejedor y Lezama.

A pesar de que se trata de localidades del interior de la Provincia donde hay pocos casos activos de contagios de Covid-19, el gobierno bonaerense ya advirtió que volverían atrás si se producen aumentos de casos en esas localidades.

Además, adelantaron que si se mantiene la situación epidemiológica sin sobresaltos en otros diez municipios, podrían incorporar a los alumnos de esas ciudades para un retorno a la presencialidad para el próximo 2 de noviembre en unas 357 escuelas más.