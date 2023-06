Cómo continuarán funcionando los servicios en la ciudad

Las autoridades municipales informaron que hoy la recolección de bolsa negra y residuos no habituales funcionará solo en las delegaciones comunales, mientras que mañana no se prestará servicio; por lo que recomendaron no sacar la basura. Asimismo, confirmaron que ambos días no se recogerá la bolsa verde ni se llevarán adelante tareas de barrido. En lo que refiere al estacionamiento medido, el mismo no regirá ni para hoy ni para mañana, volviendo a funcionar el miércoles. Además, no se otorgarán turnos para obtener licencias de conducir.

A su vez, se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de Atención 147, los Centros de Atención Primaria de la Salud dispondrán de guardias de enfermería y el SAME trabajará de forma habitual, atendiendo urgencias al número 107. Por último, el Cementerio mantendrá sus puertas abiertas para visitas de 8 a 15, la República de los Niños podrá disfrutarse de 7 a 22 y el Parque Ecológico de 8 a 19.