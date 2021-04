Cómo prevenir otras enfermedades respiratorias frente al cambio del clima

En el marco del tsunami de contagios de coronavirus que afecta a la Argentina, y siendo La Plata el epicentro de la pandemia, desde las comunidades médicas recomendaron doblegar esfuerzos para evitar también contagiarse de las enfermedades respiratorias de esta época, como la gripe o la neumonía.



En ese marco, diario Hoy dialogó con la doctora Laura Pulido (M. N. 127.115), cocoordinadora de la sección de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, para evaluar estos puntos de cuidado.



“Es algo general para todos los años, pero en estos tiempos hay que tener especial cuidado, sobre todo porque los síntomas son similares (tos, secreciones y descarga nasal), que se confunde con Covid-19. En cuanto a los cuidados en general, primero aplicar las medidas que se usan para coronavirus: el uso correcto del tapabocas, mantener distancia en lugares cerrados, pero también al aire libre, lavado de manos, mantener la ventilación y que el aire no se envicie”, remarcó.



La especialista enfatizó que, ante los primeros indicios de síntomas leves, como un resfrío común, hay que tratar de extremar estos cuidados aún más, y en especial intentar mantener cierto aislamiento.



“Las vías de contagio de la gripe o la neumo­nía son parecidas a las de Covid-19, como las gotitas cuando uno habla o estornuda, además del hecho de llevarse las manos a la boca o na­riz, que hace que se contamine la mano, por eso hay que lavarlas frecuentemente”, especificó.



En el caso de estas enfermedades respiratorias, además del sector poblacional de riesgo como son los adultos mayores, se suman los niños menores de 2 años y aquellas personas consideradas tabaquistas activos.



“Si los síntomas son leves, hay que tratar de pedir médico a domicilio, ya que hoy los centros de salud están colapsados porque muchos tienen síntomas de resfrío y quieren hisoparse. Si se pueden aislar, que lo hagan. En los síntomas más graves, si hay dificultad respiratoria o mucha tos, hay que llamar a emergencias porque no se puede dejar estar”, afirmó Pulido.



Asimismo, en el inicio de esta semana el Ministerio de Salud de la Nación dio comienzo a la vacunación contra la gripe, que este año se realizará en forma simultánea a la inoculación contra la Covid-19, que es gratuita para los grupos de riesgo.



La vacuna antigripal está disponible para el personal de salud, mayores de 65 años, ­personas gestantes y puérperas, niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con condiciones de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en ­diálisis.



“Además de extremar los cuidados, no hay que olvidar la vacunación, vacunarse contra la gripe es muy importante. Si hay alguna duda, debe consultarse con su médico de cabecera.

También si nunca se dieron la vacuna contra la neumonía y están indicados, aplicársela”, concluyó Pulido.