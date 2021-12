Compras anticipadas y muchas consultas para organizar los regalos de Navidad

Las jugueterías de la ciudad ya se visten de fiesta en los primeros días de diciembre. En la semana en la que las familias armarán el arbolito de Navidad y a menos de 20 días para Nochebuena, miles de platenses se organizan para la compra de regalos, con la misión de no dejar todo para último momento.

Con la intención de aprovechar descuentos, planificar las compras y buscar precios accesibles, miles de vecinos se adelantaron en las compras de fin de año; durante los últimos días comenzaron a adquirir algunos obsequios. “Se está vendiendo mucho. La gente compra ahora para después no andar a las corridas. Además, puede ser que también sobre la fecha haya aumentos como siempre”, expresó el vendedor de un negocio de bicicletas y monopatines.

Metegoles, juegos de plazas y tejos de mesa son algunos de los regalos más elegidos en ese comercio, junto a los clásicos vehículos de dos ruedas. En relación a los costos, las bicicletas para niños y niñas varían en cuanto a edades y formatos.

Por ejemplo, para un niño de cuatro o cinco años, que sería de un rodado 16, van desde los 25 mil pesos a 35 mil, las más clásicas. También hay más mucho más caras. El principal motivo de recorrer con anticipación los negocios y comparar precios tanto en los locales como por internet es tratar de interiorizarse en los valores, ya que como es costumbre un mismo producto puede estar mucho más caro en un lugar y en otro, quizás no tanto.

Como suele suceder para estas fechas, los padres buscan disminuir gastos y evitar realizar todas las compras el mismo día. “La realidad es que hay bastante gente mirando y averiguando precios, la venta viene tranquila, esperanzados de que la última semana se concreten las ventas. En cuanto a los precios, es difícil hacer un promedio ya que los productos nacionales no aumentaron como aumentó lo importado”, manifestó la encargada de una juguetería de calle 12. Pese a que las compras online continúan en alza, la gente también prefiere recorrer y buscar diversos tipos de regalos. “El fin de semana estuve por el centro, tanto calle 8 como calle 12 y me sorprendió ver la cantidad de vendedores ambulantes. Mucha oferta de juguetes y ropa en las veredas, mucha gente consultando porque, lógicamente, es más barato y las cosas se veían dentro de todo muy bien. La venta ambulante se volvió una opción para el que no llega con mucho resto al 25”, sostuvo una joven en comunicación con este multimedio. Se acerca Navidad y las familias de la ciudad están preparadas para no llegar a fin de año a las apuradas.