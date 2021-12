Confirmaron un caso de Ómicron en la frontera con Argentina

Las autoridades del estado brasileño de Río Grande del Sur, fronterizo con Argentina, anunciaron en las últimas horas el primer caso de la variante Ómicron del coronavirus en su territorio. Con esta noticia, se elevan a seis el número de infectados con esta cepa en todo Brasil y se encienden las alarmas sanitarias en la frontera de nuestro país.

De acuerdo a la información oficial ofrecida por el gobierno gaúcho, el caso positivo corresponde a “una mujer residente en Santa Cruz del Sur” -a unos 150 kilómetros de distancia de Porto Alegre-, que “volvió de viaje de Sudáfrica en la última semana”. La persona, que “había recibido las dos dosis de la vacuna contra la Covid19”, se encuentra aislada en su domicilio y presentó un cuadro de fiebre, síntoma de la enfermedad.

Daniela Dumke, secretaria de Salud deSanta Cruz del Sur, dijo que “el municipio siguió todos los protocolos nacionales e internacionales de detección y aislamiento” y que “la población puede estar tranquila”. Con este caso ya son seis los infectados en Brasil con la variante Ómicron. Los tres primeros se reportaron en San Pablo y ha habido otros dos en el Distrito Federal de Brasilia.

En el marco de las progresivas flexibilizaciones y la llegada de las fiestas de fin de año, el desembarco de la cepa de origen sudafricano genera preocupación en las autoridades sanitarias argentinas. Este primer caso detectado en las puertas de nuestro país pone a la población de la región en estado de guardia. “Ómicron va a estar en todos los países del mundo”, dijo la ministra Carla Vizzotti, en diálogo con una radio porteña. “Lo que no sabemos es cómo se va a comportar, si va a desplazar a la Delta o si la Delta le va a hacer fuerza y no la va a correr tan rápido. Todo eso hay que ir viéndolo”, añadió la funcionaria nacional.

En Brasil, el avance de la variante Ómicron obligó a que el alcalde de Río de Janeiro anunciara en las redes sociales la cancelación de la tradicional fiesta de Reveillon (Año Nuevo) en la playa de Copacabana. “Respetamos la ciencia”, escribió Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro.

“Como se trata de opiniones divergentes entre los comités científicos, nos quedaremos siempre con la más restrictiva. El Comité del Ayuntamiento dice que sí. El Comité Estatal dice que no. Así que no puede. Cancelemos así la celebración oficial del Año Nuevo en Río. Tomo la decisión con tristeza, pero no tenemos forma de organizar la celebración sin la garantía de todas las autoridades sanitarias”, sentenció.