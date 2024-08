Con sus manos le cambia la cara a la ciudad

Eduardo Scofield vive en la calle 517 a pocos metros de la sede del club Romerense. Su mamá, Blanca, fundó el espacio de la tercera edad en esta zona de la ciudad.

De descendencia escocesa, pero con sangre criolla, Scofield creció en las calles del pueblo en donde comenzó a fabricar los premios Cóndor con sus propias manos.

Hace muchos años, uno de los premiados por el artista fue el diario Hoy, en homenaje a la cultura y al compromiso como medio independiente de la región.

Hoy, a pocas horas de iniciar una nueva aventura en una de las fachadas de la ciudad, el artista, que con sus manos le cambia la cara a La Plata, sueña con poder hacer una estatua a escala del tamaño real de René Favaloro y ponerla en Plaza Moreno.

“En una de las plazas de Nueva York hay una estatua de Favaloro. ¿Cómo nosotros que somos de La Plata no vamos a tener una?”, se preguntó ante la consulta de este medio.

—¿Dónde te imaginas que puede ir?

—A mí me gustaría que esté en Plaza Moreno, que se vea el personaje. Qué mejor que esté ahí para que lo vea el pueblo.

—¿En qué material lo soñaste hacer?

—En piedra o en concreto, tamaño natural o un poquito más. Bien natural, parado con su guardapolvo, o con el ponchito. Hice muchos Favaloros, a Luis Landrisina que era su amigo en el Pasaje Dardo Rocha una noche le regalé el busto de Favaloro con el poncho puesto. Los rostros los hago naturales, los premios Rocha hago los rostros de tamaño natural del personaje.

—¿Cómo empezaste con esto?

—Nací en un taller de arte, soy un artista plástico. Hago vitro, trabajo en mármol, en concreto, madera. Nunca fui un pibe de jugar a la pelota, vivía en un taller, mi abuelo me metió ahí desde chiquito. No terminé la secundaria pero estudié dibujo y siempre me dedique al arte.

—¿Cómo fueron los primeros trabajos?

—Hace 37 años que trabajo acá, fundé los premios Cóndor en La Plata, los premios Almafuerte y los Dardo Rocha, esos los hago todos los años. Tengo una ONG donde con un jurado de artistas y personajes elegimos, nos cuesta a veces a quién dárselo. Siempre personajes destacados en algo, a médicos o artistas que están en plena actividad. Están en España, China y Japón en todos los países tenemos estos premios.

—¿En un momento te llega esta propuesta desde la Municipalidad?

—Me costó mucho eso porque no tengo título de escultor, soy autodidacta. Pero me das tu rostro y en 20 minutos puedo copiar tu cara, tengo la facilidad o porque toda la vida trabajé de esto, creo que soy un buen copista. Cacho Castro, un viejo dirigente peronista, me preguntó si me animaba y cuánto tardaba en armar lo que es la fachada del monumento a la bandera en la Plaza Belgrano. Y así empecé porque querían sacarle la imagen de los militares y desmilitarizar el monumento. Hice una parte de la Primera Junta, el éxodo Jujeño, La Batalla de Salta, y Belgrano a caballo.

—¿Qué otros trabajos hiciste en La Plata?

—He restaurado a Jauretche, hice también a Güemes en la plaza de 19 y 38.

—¿Y ahora?

—Me hicieron llegar una propuesta para hacer algo de Estudiantes con las figuras de su historia para poner en uno de las calles que están cerca del estadio.