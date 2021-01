Conflicto con el TALP afectó a varios usuarios en la ciudad

Por tercer día consecutivo y tras algunas promesas de solución, la empresa de colectivos Transportes La Plata (TALP) continuó con retenciones de tareas. Los choferes del sector no obtienen respuestas ante el reclamo que vienen planteando por mejoras salariales y recomposición de horas por el período de vacaciones.

Según explicaron desde la Secretaría de Transporte local, al depender de la Provincia los vecinos de la ciudad están sujetos a una solución que no llega por el momento desde esferas municipales.



Si embargo, el TALP no solamente recorre las calles de la ciudad de La Plata, sino que llega desde otras localidades como Florencio Varela o Berazategui por los caminos Centenario y Belgrano; dentro de la ciudad llega hasta la zona del barrio Circunvalación en 17 y 71.



Este colectivo es utilizado por muchos enfermeros y miembros del personal de salud que trabajan en algunos hospitales de Florencio Varela; viajan todos los días para desempeñar sus funciones en la vecina ciudad, donde otras líneas no llegan.



A su vez, algunos vecinos tuvieron que adoptar la decisión de empezar a movilizarse en tren.



Mientras, en el marco de los nuevos horarios de verano el transporte local se rige con una frecuencia de aproximadamente 20 minutos de diferencia entre las unidades que recorren las calles del casco urbano y de la periferia, aunque en algunos casos puede haber demoras de hasta 35.