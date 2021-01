Veterinarios de la UNLP avanzaron en un estudio sobre la Covid-19 en animales

Científicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP realizaron un estudio que ofreció registro por primera vez de la presencia del virus Sars-Cov-2 en animales en la Argentina. Lo hicieron en colaboración con colegas de Santiago del Estero.



Ambos equipos iniciaron hace varios meses atrás la investigación sobre el papel que pueden tener las mascotas en la infección por Covid-19. El equipo local estuvo liderado por los veterinarios Nadia Fuentealba y Javier Panei, ambos integrantes del Conicet.



“Cuando se desató la pandemia nos interesó saber cuál era el rol que cumplían las mascotas. Pudimos detectar seis animales entre ambos equipos, dos gatos y cuatro perros ante la Organización Mundial de Sanidad Animal”, manifestó el investigador Javier Panei en diálogo con diario Hoy.



En este caso, pudieron confirmar la presencia del virus a través de la secuenciación completa del genoma viral y además se evaluaron muestras de sueros de todos los animales para la determinación de anticuerpos específicos utilizando el Kit Covidar IgG.



“Hicimos un testeo a más de cien animales y todos fueron negativos. También demostramos que para que para que el animal se infecte tiene que haber un contacto estrecho con el propietario contagiado, por ejemplo que duerman en la misma cama”, detalló Panei.



El conjunto platense de investigadores modificó el test para detectar anticuerpos de felinos y caninos. Los resultados son preliminares, ya que fue primeramente desarrollado para humanos y aún no se encuentra validado para su uso en animales. Pero en todos los casos se logró observar una marcada respuesta serológica.“Hasta el momento no está reportada la transmisión desde las mascotas hacia los humanos. Es fundamental y un dato muy relevante para que las personas no tengan miedo de contagiarse de sus mascotas”, marcó el veterinario.



En el caso de un gato estudiado, los especialistas pudieron detectar algunos síntomas como estornudos, aunque en general los animales son asintomáticos, como ocurre también con el caso de algunos humanos.