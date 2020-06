Contaminación electromagnética: no hay que entrar en paranoia

En los últimos meses, la instalación de antenas 5G ha dividido aguas en una sociedad, por otro lado, proclive a las polarizaciones. La nueva tecnología, poco a poco, irá reemplazando las antenas 4G. ¿Qué es esto de las G? Son generaciones de tecnología inalámbrica para la transmisión de datos entre dispositivos como smartphones u otros aparatos con conexión a Internet.

Aunque las teorías sobre conspiraciones estén a la orden del día, hasta el momento no está demostrado que la radiación que emiten las antenas 5G sean cancerígenas.

En el marco del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, la licenciada en Química Ambiental, Sol Represa dijo a diario Hoy: “Hay creencias sobre que las antenas 5G pueden generar enfermedades, pero no es así”.

Y completó: “Cuando se habla de contaminación se hace referencia a la ubicación de antenas, pero con lo que más cuidado tenemos que tener es con la energía ionizante, la que irradia el sol, que está comprobado que es cancerígena. Y nos tenemos que cuidar mucho, incluso en invierno”.

Sobre los efectos negativos de estar expuestos a esta tecnología, Represa señaló: “No hay estudios suficientes para determinar efectos, eso no significa que no nos haga mal, sino que no lo sabemos porque aún no se comprobó. No es lo mismo pasar por delante de una antena o un microondas que estar horas delante de ellas. Se supone que las antenas de comunicaciones están reglamentadas sobre protocolos de seguridad. No hay que tenerles miedo ni entrar en paranoia. Se evalúan nuevos protocolos para sacar provecho de nuevas tecnologías”.