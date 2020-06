Prevén el cierre del 70% del sector hotelero gastronómico

A fines de marzo, la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) reclamaba al Gobierno medidas económicas para evitar el cierre definitivo de sus establecimientos, lo que representaba la pérdida de 15.000 empleos, como consecuencia de las medidas de confinamiento implementadas frente a la pandemia por coronavirus.

Dos semanas más tarde, cuando la situación comenzaba a transitar momentos más complejos, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) alertaba sobre la imposibilidad del pago de salarios y servicios por parte de unas 50.000 empresas del sector.

A pocos días de cumplir 100 días de cuarentena, la Federación anunció ayer que el 70% del sector hotelero gastronómico prevé el quiebre de su empresa.

En diálogo con diario Hoy, Graciela Fresno, presidente de la Fehgra dijo que “el año pasado, en marzo, abril, mayo y junio, hubo casi seis millones de pasajeros, un total de casi 15 millones de pernoctes en todo el país. Eso hoy no está, ni va a estar, con lo cual la pérdida de trabajo del sector es radical, absoluto”.

Y agregó: “Necesitamos que el Estado ayude a estas empresas a sostenerse vivas hasta que puedan volver a trabajar. Y a partir de ese momento, las siga ayudando y sosteniendo para que puedan volver a poner la rueda en movimiento, y para eso se necesita una ley nacional que declare la emergencia del sector y genere los instrumentos adecuados para cumplir con esa finalidad”.

Hotelería

El estudio sobre la Estructura y relevancia económica de la Hotelería y Gastronomía, así como la encuesta de Impacto de Covid-19 en el sector Hotelero Gastronómico, realizado por la Federación, a través de Invecq Consultora Económica, reflejó que el sector hotelero sufrió caídas interanuales de un 83%, tanto en abril como en mayo, y estiman un 79% para junio, siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la región más afectada.

En base a los informes realizados con el objetivo de actualizar los datos sobre la situación de la actividad durante la pandemia, se desprende que el 65% de los empresarios hoteleros no podrá continuar con su empresa si el contexto actual se extiende más tiempo, de los cuales el 75,7% considera que tendrá que cerrar en un período de entre uno y tres meses.

La actividad hotelera se encuentra cerrada desde el 20 de marzo y, si bien la gastronomía pudo adaptarse a trabajar con delivery o modalidades take away no representan un porcentaje relevante de las operaciones comerciales.

Por otro lado, cabe destacar que aunque el 80% de los empresarios solicitó ayuda mediante el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), sólo el 41,7% aseguró haber podido afrontar la totalidad de los salarios en abril.

Gastronomía

La caída interanual del sector en abril y mayo fue de un 84%, con una proyección del 73% para junio, siendo la categoría más afectada la de restaurantes, principalmente de la Patagonia.

El 75% de los empresarios gastronómicos aseguró que no podrá continuar con su empresa si la situación actual se prolonga en el tiempo. Además, el 62% considera que cerrará definitivamente si no se les permite volver a trabajar antes de agosto.

Asimismo, el 30,6% dijo haber pagado la totalidad de los salarios. Y, en relación al programa ATP, el 86% afirmó haberlo solicitado para pagar sueldos.

Finalmente, Graciela Fresno destacó: “Es el momento más duro que uno recuerde, ya que nunca sucedió algo como esto. Es una situación inédita que requiere de soluciones que también sean inéditas”.