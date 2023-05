Continúa el conflicto con los roedores en el Normal 1

Madres y padres, de alumnos del colegio Normal 1, continúan denunciando el accionar de las autoridades por el estado de desidia que maneja el establecimiento educativo ubicado en calle 51. Si bien el Consejo Escolar acudió al lugar luego de los reclamos por presencia de ratas, los padres ahora insisten en que se minimizan los hechos y que no se está ejecutando todo de la manera adecuada. “En la última reunión, minimizaron los hechos y queda muy en claro que están ocultando información. No hubo ninguna comunicación y zoonosis aun no se presentó en el colegio”, le comentó a diario Hoy una de las madres.

Como respuesta, desde el Consejo Escolar remarcaron que “no hay una invasión de roedores” y que, al detectar la aparición de una rata, se “mandó un servicio de fumigación al instante”. “Descartamos que haya una invasión. Estamos al día en materia de cuidado y fumigación en escuelas”, sostuvo. Esta inspección fue confirmada por los padres, pero ellos entienden que no se hizo en profundidad. “Fue el Consejo Escolar quien realizó una inspección, basada en el recorrido de los pasillos y entró a los baños desde una altura de pie para decir que no había excremento de ratas. Si realizan esa inspección igual que dicen que el edificio está limpio, estamos en graves problemas”, ironizó la mamá. Por lo pronto, el colectivo de padres y alumnos continúan esperando una medida “real”. “Se colocaron cebos, que no son inmediatos, se necesita desratizar urgente. La directora de nivel primario, Silvia Avelenda, y el director de la unidad académica, Jose Luis Alessandrini, no toman cartas en el asunto protegiendo a la comunidad educativa. Además, para fumigar y desratizar, es condición que no haya gente por 24 horas y las actividades en los tres turnos se dictó con normalidad”, cerró con preocupación.