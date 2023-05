Juan Domingo Perón por Leonardo Favio

Sabe del enorme poder de las imágenes que no necesitan palabras para transmitir todo lo que encierran. Para hablar del Renunciamiento de Evita, por ejemplo, aparece el Rosedal vacío. Suficiente. Allí está la infinita tristeza que se abatió sobre el pueblo: “Yo tengo un cuadro que me dibujó mi hermano que se titula Evita está enferma. Está mi abuelita planchando en el patio del rancho y mi abuelito leyendo el diario. Esa era la sensación que teníamos”.

Tuvo que vencer muchos obstáculos técnicos, por ejemplo, para contar el 17 de octubre: “Es que había solamente tomas diurnas, porque no fue previsto lo que pasó. Fueron de los noticieros y filmaron de día, pero después, ¿cómo carajo iluminaban? Lo que sí había eran fotografías del general Perón de noche. En base a esas fotos nosotros tomamos a otro Perón de otro discurso y lo recortamos. Después le movimos la boca de acuerdo a este discurso. Y los de atrás son extras”.

Contó la historia del peronismo como nadie la había contado antes en el cine, y muy difícilmente alguien pueda contarla después: “Yo pienso que mostré ahí un ser excepcional, de esos que nacen uno cada 100 o 200 años. Es un gigante explicando con simplicidad que todo es a partir del amor y del respeto hacia la gente. Porque en última instancia es eso. Es como dice San Agustín: Ama y haz lo que quieras. A partir del amor vos no te podés equivocar. Te pueden matar, pero no te equivocás. Perón explicaba con simplicidad cómo eran las cosas. Y es verdad. Vos lo ves y decís: Pero carajo, es verdad. Porque yo lo viví además. Yo tenía un tío, el tío León, que trabajaba en Modart. Bueno, mi tío, con mi tía Andrea, un día se les ocurre pedir a las máquinas Wanora que les den la concesión para vender. Y finalmente se la dan. Entonces les venden a los obreros, que pagaban religiosamente porque les daban crédito como a diez años. ¡La fortuna que hizo mi tío! Y era un tipo muy humilde. Cayó el peronismo y se fueron todos a la mierda. Con Perón vos veías a los obreros felices, toda la gente contenta. Porque todos trabajaban. El que no trabajaba era un vago de mierda. No trabajaban porque no querían”.

Para fundamentar su visión sobre el peronismo, Leonardo Favio no hacía filigranas ideológicas, iba a su historia familiar, a lo más profundo de su propia vida. Recordaba que en Mendoza, vio cuando unas bolsas de harina se cayeron de unos carros y se reventaron en el piso. Los vecinos, corriendo, se disputaban a los codazos la harina que podían juntar.

Se le criticó que en su película no aparece el “Brujo” José López Rega, ni para justificarlo ni para atacarlo: “Creo que para la etapa de Perón en Madrid, todo ese tipo de cosas, no hace a la cuestión. Y cuando llega acá Perón, ya no era la construcción del peronismo, o sea que no cumplía esa función. Recién muerto Perón, empieza a tener un poder impresionante López Rega. Yo estoy contando la historia del peronismo, no lo que es el papa Borgia para la religión cristiana”.

Perón, sinfonía del sentimiento es una película maravillosamente revulsiva porque recuerda que la realidad se puede transformar a favor de los más humildes, que la suerte no está echada sino que se puede construir colectivamente: “12 analfabetos, con un dirigente que lo matan en el madero, hicieron la revolución más grande que recuerde la humanidad, ¿y nosotros no vamos a poder revertir esta situación? ¿Cómo te podés imaginar que de un pueblito de mierda, de una Palestina así de chiquitita, conmocionaron el mundo? ¿Qué es lo que no se puede hacer a partir del amor y del respeto por tus semejantes? Tal vez el problema es que un país solo no lo puede hacer. Bueno, pero comienzo tienen las cosas. ¿O vos te creés que vamos a estar solos en esta? No. Lo que pasa es que nos desinforman en forma permanente. Yo quisiera saber si es verdad todo lo que nos dicen. Pero se les va a terminar. Se les va a terminar porque no pueden vivir parapetados en un country. Y el amor vence, y la solidaridad vence. Y va a llegar un momento en que los desesperados se van a unir, y algo va a surgir”.

El documental de Favio está dedicado a los integrantes del mítico Grupo Cine Liberación -encabezado por Pino Solanas, Octavio Gettino y Gerardo Vallejo-: “Porque ellos de alguna manera intentó contar la verdadera historia del peronismo”.

En un contexto de radicalización, más allá de la función político-ideológica que sus miembros le asignaran al medio, el grupo supo explotar la capacidad crítica y reflexiva del dispositivo cinematográfico. Los otros que aparecen en la dedicatoria son Héctor Cámpora, Rodolfo Walsh y los estudiantes.