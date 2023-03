Continúa la enorme pérdida de agua en Los Hornos

Después de siete meses de haberse realizado el reclamo, todo sigue igual en la esquina de 66 y 159, la cual es muy transitada, sobre todo por los colectivos que tienen su garita. Cada vez que pasan por allí deben frenar antes o después para que suban o bajen los pasajeros por la enorme cantidad de agua que se acumula.

De acuerdo a lo expresado por los frentistas, la pérdida se debe a que las tapas de las cloacas se tapan y esto provoca que salga todo hacia afuera, creándose así una laguna al costado de la calle.

Por otro lado, ese caudal de agua hace que el pavimento se rompa formando un gran pozo justo al lado de la parada de colectivos de la línea 506 y 137 que transitan a diario por el lugar y que deben esquivar el bache para no romper las ruedas, al igual que los autos que pasan por ahí.

“La gente espera del otro lado porque los micros no frenan por cómo está la calle. Y los autos se terminan rompiendo porque no saben que está, entonces no llegan a frenar”, explicó una vecina a diario Hoy.

Cansados los frentistas piden a la empresa que lo repare lo antes posible, ya que hace varios meses vienen comunicándose a las líneas telefónicas de la empresa ABSA pero no les dan ninguna respuesta.

En el lugar los vecinos optaron por poner bolsas y cajones de madera para advertir a los conductores sobre el pozo.

En otra parte de la ciudad, específicamente en 6 entre 71 y 72, otra pérdida de agua está afectando la libre circulación de los transeúntes muy cerca del Hospital San Martín. Allí en la vereda de una casa sale a borbotones el agua producto de un caño roto, que podría ser como consecuencia de las raíces de un árbol de muchos años que está al lado de un garaje donde habitualmente entran y salen los vehículos. El verdín y barro se ha acumulado siendo algo peligroso para las personas que pasan caminando ya que pueden caerse.

Los vecinos realizaron varios reclamos pero sigue saliendo agua en cantidad, sin ninguna solución. Una ironía que se repite en varias partes la ciudad: están solicitando que se resuelva el problema del suministro, y en varios casos hace más de tres meses que no tienen. Y si llegan a tener algo es con baja presión.

El pedido es generalizado y cada vez son más, tan es así que se está pidiendo la emergencia hídrica en la ciudad, algo que en Berisso ya es un hecho.