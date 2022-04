Continúan las elecciones de decanos en la UNLP

A principios de mes comenzaron en la Universidad Nacional de La Plata las elecciones de los decanos tras haber completado semanas atrás el cronograma electoral de jefes de trabajos prácticos, auxiliares diplomáticos y graduados, profesores, no docentes y estudiantes. Vale aclarar, que el Consejo Directivo es el encargado de debatir y votar sobre quién será el nuevo decano, y el mismo está integrado por 16 miembros entre los que hay siete profesores, un jefe de trabajos prácticos, dos ayudantes diplomados o graduados, un representante no docente y cinco estudiantes. Con el paso de los días las elecciones se fueron desarrollando sin mayores inconvenientes a pesar de que en algunos establecimientos se necesitó de más de un llamado de reunión del Consejo. En la jornada pasada, la facultad que se sumó a la lista fue la de Ciencias Jurídicas y Sociales, que en su segundo llamado, ya que el representante de la minoría estudiantil no se presentó en la primera ocasión, reeligió a Miguel Berri. De esta manera, tras una votación que terminó 15 a 1, Berri seguirá en el cargo por el período 2022-2026. “No vamos a ser cómplices de una elección sin discusión política ni plan de gestión”, remarcó al respecto la agrupación Estudiantes de Abogacía por Vos que es la que tiene la minoría estudiantil. A sabiendas de que era el actual decano, Berri necesitaba de al menos 11 votos para continuar al mando.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la de Artes serán las próximas y últimas en elegir quién ocupe el máximo cargo. Allí, a diferencia de otros establecimientos educativos, la situación parece un poco más clara y en teoría no habría sorpresas en torno al futuro decano. En el caso de Periodismo la sesión extraordinaria está pautada para las 17 del próximo lunes y se desarrollará en el auditorio Diego Armando Maradona.

A modo de repaso, ya fueron elegidos Marcelo Naiouf en Informática; Gabriel Lazo en Odontología; Marcelo Pecoraro en Ciencias Veterinarias; Ricardo Andreau en Ciencias Agrarias y Forestales; Eduardo De Giusti en Ciencias Económicas; Néstor Artiñano en Trabajo Social; y Marcos Actis en Ingeniería, quién destacó: “Seguiremos trabajando como siempre con el compromiso de reducir la deserción de los estudiantes, generar espacios de discusión en el que participen todas las voces. Todo nuestro esfuerzo estará enfocado en la mejora de las condiciones académicas de los alumnos y de la infraestructura. Es importante que cada uno desde el lugar que ocupa aporte para el desarrollo del país. Eso haremos desde la Facultad”. A su vez, también fueron votados Amalia Meza en Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Gustavo Páez en Arquitectura; Ana Julia Ramírez en Humanidades; Mauricio Erben en Ciencias Exactas; María Cristina Piro en Psicología; Eduardo Kruse en Ciencias Naturales y Museo; y Juan Ángel Basualdo Farjat en Ciencias Médicas, siendo quizás esta la más difícil de las elecciones dado las trabas que tuvo, con un total de tres reuniones. “Me acercaron sus preocupaciones, las puertas del decanato están abiertas de manera permanente. Ahora ponen la lupa sobre los problemas que son reales en su mayoría, y lo que hicieron fue enumerarlos y conversarlos con noso­tros”, destacó Farjat tras la elección.