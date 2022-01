Convocan voluntarios para estudiar sus anticuerpos en La Plata, Lanús y Avellaneda

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la dirección de Investigación y Cooperación Técnica, convoca a voluntarios y voluntarias mayores de 18 años que aún no hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 y que cuenten con el esquema inicial de la vacuna Sinopharm (2 dosis) o de la “Sputnik V” (componente 1 y 2), y que hayan recibido la última dosis en un plazo no menor a 60 días y no mayor a 120.

La investigación tiene por objetivo el análisis de la presencia de anticuerpos dirigidos contra SARS-CoV-2 y la capacidad neutralizante frente a distintas variantes inducidas por una dosis de refuerzo.

Las condiciones para voluntarios y voluntarias son: ser mayor de 18 años, residir en las zonas de La Plata, Lanús o Avellaneda, poseer esquema con 2 dosis de Sinopharm o Sputnik V componente 1 y 2, cuya última dosis haya sido aplicada en un plazo no menor a 60 días y no mayor a 120, no haber recibido dosis de refuerzo, no estar cursando o haber cursado la enfermedad Covid-19, o ser inmunocomprometido/a, o estar embarazada o planificar embarazo en los próximos meses

A quienes les interese participar y cumplan con los requisitos mencionados, se les solicita completar el siguiente formulario que aparece ingresando en el siguiente link: https://forms.gle/H5NcWjsXt1mcvGdh6