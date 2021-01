Covid-19 en Argentina: ¿qué tan lejos estamos de la segunda ola?

Una semana atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, aun con la aplicación de vacunas, la inmunidad de rebaño contra el coronavirus no será una realidad en este 2021.



La inoculación de toda la población es un proceso lento, por lo tanto es indispensable que la sociedad siga los protocolos dispuestos por las autoridades de cada país. Hoy en día, el aumento de casos no parece ser un impedimento para aglomerarse en las playas o concurrir a eventos masivos en los que no se respeta el distanciamiento social.



Si bien Argentina corre con la ventaja de poder anticipar los movimientos de la pandemia y observar lo que sucede en Europa, las secuelas del coronavirus en el Viejo Continente serán parte de la realidad del Cono Sur si no se toma conciencia.



En este sentido, Guillermo Docena, inmunólogo y miembro del comité asesor del gobierno bonaerense, explicó que “para llegar a este número de casos en la primera ola tardamos meses. Ahora llegamos en menos de un mes, lo cual refleja la importancia de la cuarentena y de lo que es la interacción de la gente sin cuidados”.

Consultado por diario Hoy, el especialista sostuvo que aún “no estamos en una segunda ola, sino que es un rebrote”. “Las segundas olas en el hemisferio norte fueron peores que las primeras, y la tercera también. Creo que si seguimos así, vamos a alcanzar valores peores que la otra vez y vamos a llegar a la segunda ola. Ya empezó a aumentar el número de muertes, lo mismo que sucedió en Europa y Estados Unidos”, advirtió.



Lo cierto es que, hasta el momento, Argentina es un espejo de lo vivido en Europa. Por eso mismo, la relajación y la falta de cuidados por parte de la población pone en alerta a las autoridades sanitarias.



“El aumento de casos también aumenta las chances de que aparezcan nuevas variantes, como pasa en Brasil, en Estados Unidos o en Inglaterra. El tema es que, si bien la enfermedad en los jóvenes es muy leve, al haber una mayor transmisión se corre el riesgo de que el virus mute”, destacó Docena.



Más allá de que Argentina haya iniciado la campaña de vacunación a tiempo, el especialista se mostró preocupado por la falta de “solidaridad”. “Es lo que estamos viendo no solo en fiestas, sino en la playa. Esas imágenes son una cosa insólita”, sostuvo.



“Me ha pasado que voy a lugares donde hay gente que tiene mal puesto el barbijo, les digo y se ofenden. No entiendo qué parte es la que no está clara. El que no entendió hasta ahora es porque no quiere, porque ya todo el mundo sabe que hay que usar alcohol y barbijo, lavarse las manos y mantener la distancia. Es un tema de responsabilidad individual”, concluyó.

“Cuando se libera algo, volver atrás es muy difícil”

Pese al aumento de la interacción social y las actividades económicas que hubo en su momento, a partir de la última semana de agosto de 2020 el número de casos registró un período de disminución en el país. Según explica Docena, “la única forma de entender eso es por los cuidados”.



Si bien algunos países no descartan volver a implementar un confinamiento estricto, el asesor sanitario aseguró que “cuando se libera algo, volver atrás es muy difícil”. “Hay lugares en los que la gente no trabaja y sigue cobrando, pero en Argentina no es así”, dijo.



En este sentido, Docena destacó la importancia de implementar toques de queda para “ayudar a bloquear los hacinamientos nocturnos”, aunque alertó sobre la falta de conciencia personal.

“La culpa es de todos aquellos que no cumplen con las medidas sociales”, añadió.