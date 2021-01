Barrios de Berisso siguen sin agua

En Berisso el problema de la falta de agua se hace cada vez más insoportable y no se encuentra una solución a los cientos de reclamos que realizan los vecinos. En muchos casos se trata de familias con muchas necesidades, que no pueden ir a comprar bidones de agua potable y dependen de la ayuda de un vecino que lleva un tanque móvil para que puedan llenar algunas botellas.



Los barrios más afectados son Santa Teresita, Barrio Obrero, Villa Argüello, El Carmen, Santa Cruz y El Saladero, donde hace días que no sale ni una gota de agua de las canillas, mientras que en otras zonas sale de color marrón. A eso se suma que en algunas áreas los viejos caños de hierro están tapados por el óxido, lo que no permite su correcto funcionamiento.



“ABSA no nos responde, ya no se puede estar así, hay familias con nenes chiquitos, el resto de los vecinos no pueden estar todo el tiempo reclamando, hay gente mayor que no puede estar así. No podemos higienizarnos ni limpiar nuestras casas en medio de la pandemia”, sostuvo Karina, una de las vecinas afectadas de Villa Argüello.