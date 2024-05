Crean dispositivo inspirado en el cerebro humano con agua y sal

Científicos de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y la Universidad Sogang en Corea del Sur han desarrollado un dispositivo, llamado “memristor iontrónico”, que imita el funcionamiento neuronal del cerebro humano utilizando agua y sal como componentes principales.

Este avance marca un cambio de paradigma en la búsqueda de soluciones más eficientes y sostenibles en la creación de ordenadores que imiten los patrones de comunicación del cerebro. Durante décadas, los científicos han centrado sus esfuerzos en tecnologías que, aunque potentes, consumían grandes cantidades de energía en comparación con el cerebro humano.

El memristor iontrónico, cuyo diseño se inspira en la sinapsis cerebral, mide apenas 150 por 200 micrómetros, aproximadamente el ancho de tres o cuatro cabellos humanos. Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), este dispositivo utiliza agua y sal, los mismos elementos que componen el medio interno del cerebro, para su funcionamiento.