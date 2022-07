Crecen las alertas por el estado del Parque Ecológico de La Plata

En las últimas semanas el Parque Ecológico local fue noticia en más de una oportunidad, pero no por su belleza natural, ni por las actividades recreativas, sino por graves hechos de inseguridad que alertaron a los vecinos. Ahora, se suman las alarmas por el estado de ese espacio verde y denuncian “abandono” por parte de la Municipalidad.

El exdirector del Parque y militante por los derechos ambientales, Daniel Brichetti, señaló a diario Hoy que el espacio de 100 hectáreas, ubicado en Camino Centenario entre 426 y 460, “de la pandemia en adelante quedó abandonado y no se está gestionando lo que se tiene que hacer para el Parque, que es uno de los pulmones más grandes que tiene la ciudad”.

“Con la excusa de la inseguridad, están haciendo una zanja gigante alrededor de los alambrados con los vecinos. Esto está destruyendo toda la biodiversidad, sacando barro. Hay grandes movimientos de tierra y rompen el área donde están las aves autóctonas”, destacó Brichetti.

El ambientalista lamentó que un área tan grande, con 100 hectáreas naturales que deberían ser cuidadas por su valor natural y para la vida de todos los vecinos, no cuente con las políticas públicas adecuadas.

“En el Parque no tienen más educación ambiental, no existe más. Hay un vivero y dicen que están trabajando en 3.000 árboles para la ciudad, pero los compran y ahí los cuidan o los sacan de otro lado y los vuelven a colocar. También por esto de la poda hay ramas que ya son un peligro infeccioso de ratas y peligro de incendio cuando venga el verano”, señaló.

Según explicó, ahora por causa de las denuncias que llegan por la seguridad, hay fiscales y abogados que están observando todo lo que pasa allí, sumado a las denuncias de las ONG.

“Da bronca que no están cumpliendo con la labor que tienen que hacer, están dejando mala gestión. Las políticas de educación, salud, ambiente y economía son políticas de Estado que tienen que durar 20 o 30 años. La política ambiental es fundamental y es urgente tener el Parque Ecológico y el Bioparque en condiciones, que son los dos emblemas de la región”, cerró.

Pero eso no es todo, sino que el problema de la inseguridad se sostiene y los vecinos no están conformes con las respuestas. Mariana, una de las vecinas denunciantes, señaló a este medio que “lo que hicieron después de hechos graves que ocurrieron fue poner un cartel que dice que está prohibido pasar, no nos parece una solución a los problemas, queremos disfrutar el Parque con tranquilidad”.