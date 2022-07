La banda 6G puede ser el cierre de la brecha digital

La banda de 6GHz, que se emplea en la actualidad para los enlaces satelitales, es la clave para la conectividad, el cierre de la brecha digital y, además, marcará el camino de Argentina dentro de mercado de las telecomunicaciones y las tecnologías de información.

Al ser su uso tan importante, no fueron pocos los que acercaron propuestas, tanto nacionales como internacionales, para discutir con el Gobierno el destino de las telecomunicaciones

Una de las posibilidades es que la banda de 6Ghz del espectro radioeléctrico argentino podría destinarse 100% a servicios que mejoren internet en los hogares con un servicio llamado WiFi6, sin pagos de licencias para el Estado. Otra alternativa puede ser la de reservar el 50% de la banda para los futuros servicios de 5G. Esta última posibilidad comenzó a circular durante el último mes, después de que entidades de la industria y especialistas del sector señalaran que esta banda podría ser utilizada para tecnología 5G.

Las ventajas del 6G

Una de las grandes diferencias entre ambos proyectos es que mientras el uso de la banda de 6Ghz para 5G implica el pago de una licencia, el uso de 6G para incrementar la calidad de internet dentro de los hogares es no licenciado, por lo que no representará ingresos para el Estado.

Las empresas que promueven esta última modalidad elevaron a las autoridades del sector un estudio realizado por Telecom Advisory Services, según el cual, “la designación de la banda de 6 GHz para uso no licenciado en Argentina generará un valor acumulado entre 2022 y 2031 equivalente a 63.640 millones de dólares”. Los impulsores de esta iniciativa son Meta, Cisco, Microsoft y otras empresas involucradas con el uso intensivo de internet.

“Creemos que, en la Argentina, quizá la primera aplicación que vemos para el 5G es para los procesos productivos y en cuanto a bienes estratégicos, como la exploración del petróleo y del gas, la industria automotriz y la telemedicina”, señaló el titular de Enacom, Claudio Ambrosini.

Desde GSMA, una asociación de operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil; el director ejecutivo para América Latina, Lucas Gallito, dijo que “la industria tiene una necesidad de 2.000 megahertz en bandas medias” del espectro radioeléctrico , y que la banda de 6Ghz “podría satisfacerla”. Gallito acotó: “(en el sector) No vemos la necesidad de discutir el destino de la banda de 6Ghz ahora, cuando estamos a un año de la Conferencia de radiocomunicaciones de la UIT”, que analizará técnicamente en qué servicios es viable utilizar esa banda. En su opinión ,“el WiFi no se alinea con la política pública de conectar a los no conectados, porque sirve para zonas donde ya hay infraestructura”. Por su parte, el Gobierno argentino, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, definió que los servicios de tecnología 5G utilizarán las bandas de 1500 MHz, la AWS-3; la de 2300 MHz; de 3.500 MHz, de 26 y de 38 GHz.