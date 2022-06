Cronograma de servicios por el fin de semana largo

Debido al feriado, la comuna confirmó que el día de hoy no habrá servicio de recolección, mientras que el lunes 20, también feriado, solo funcionará el acopio de habituales y no habrá recolección de bolsa verde ni de no habitual. A su vez, el sistema de estacionamiento medido no será aplicado durante ambos feriados, como así tampoco se otorgarán turnos para obtener licencias de conducir. Las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento con controles permanentes en las diversas zonas de la región. Al mismo tiempo, se realizarán inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad durante todo el fin de semana largo y se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de Atención al Vecino del 147. Por último, los Centros de Salud dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el SAME trabajará con total normalidad.