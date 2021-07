Cuidado de la piel en tiempos de Covid

La era del distanciamiento social ha acelerado la llegada de herramientas virtuales que las marcas más reconocidas de make up ponen a tu servicio.



La situación actual y, sobre todo, los meses de confinamiento han demostrado la capacidad de adaptación que tenemos los compradores, ya que, durante los meses que llevamos, las ventas online de belleza crecieron. El informe refleja lo mucho que el encierro en casa había afectado de forma negativa a las ganas de autocuidado, pero también la muestra como una de las áreas que se recupera rápidamente. En estos meses, los productos de higiene y de cuidado de la piel fueron los más solicitados, y los perfumes mantuvieron el tipo; mientras las referencias de maquillaje resultaron ser de grandes damnificadas.



Con la desescalada llegaron las ganas de color, en un entorno marcado por la necesidad de garantizar las medidas higiénicas y sanitarias de seguridad. Para ello, las firmas se han aplicado al máximo hasta presentar las herramientas con las que puedas disfrutar de un entorno innovador, seguro y pensado para crear toda una experiencia. Las aplicaciones digitales, el asesoramiento telemático, los filtros inéditos y cursos via Zoom son las bases.

Te invito a que te contactes conmigo por Instagram o WhatsApp, donde me conecto con vos por videollamada o mensaje (todos los días). En breve se pone en marcha la opción de una reunión virtual para enseñarte un look en 40 minutos . También cuento con una tecnológica de vanguardia con el fin de mejorar la experiencia del cliente en el punto de venta. El año pasado se lanzó Skin Analizer, que te permite obtener un diagnóstico completo del estado de tu piel.

Comprar maquillaje en pandemia

El sudor junto con la fricción de las mascarillas provoca daños en diferentes puntos, como nariz, mejillas y orejas. Además, puede producir diferentes infecciones.



El uso de mascarillas además favorece la deshidratación por su escasa ventilación. La humedad retenida hace que el poro se dilate y, junto con la saliva retenida en el interior de la mascarilla, favorece el crecimiento de microorganismos. Por ello, aparecen o se agravan patologías como el acné y la rosácea.

Recomendaciones

En esta ocasión queremos recordarte productos indispensables en esta temporada. Para evitar la deshidratación en la piel, lo más recomendable es empezar a utilizarlos a finales de otoño y durante todo el invierno, para prevenir y evitar cualquier daño en tu rostro.



Existen distintos tipos de necesidades, como el cuidado del rostro, los labios y las manos.



La hidratación de los labios es muy importante, debido a que estan muy expuestos la mayor parte del tiempo. Por eso es importante utilizar un bálsamo labial que contenga manteca de karité y tomar agua.



En el caso de las manos, el frío las puede llegar a maltratar mucho. Por eso, siempre debes tener en tu cartera una crema de manos.