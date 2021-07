Avanza la campaña de vacunación en todo el territorio nacional

La campaña de inmunización avanza a buen ritmo a lo largo y a lo ancho del país. Las filas en los vacunatorios y los aviones que llegan cargados de dosis son una caricia al alma. Todavía falta, sin dudas, pero un aire de esperanza toma cada vez más fuerza.



Además, la producción local de la vacuna contra el coronavirus, que se está llevando a cabo a través de la empresa Richmond, allana “el camino hacia la autonomía sanitaria sustentable”, como bien expresó Marcelo Figueiras, presidente de los laboratorios que ya completaron otras 550.000 dosis del componente 1 de la “Sputnik V”.



La provincia de Mendoza habilitó en las últimas horas el formulario de inscripción para mayores de 18 años sin enfermedades previas; se unió a San Juan, Jujuy y Salta como las cuatro jurisdicciones más avanzadas en rango etario de alcance.



“Se aceleró en estos momentos la vacunación, eso es muy importante. Hay zonas que ya tienen un 45% de la población con una dosis. Tenemos que superar el 70%. Con la cantidad de dosis que ingresan se está logrando. Tenemos que mejorar la vacunación de segunda dosis sobre todo en aquellos pacientes de riesgo y empezar a vacunar a menores de 18 años”, le dijo a este multimedio el Dr. Ricardo Teijeiro, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.



También, en diálogo con diario Hoy, la médica infectóloga Elena Obieta, jefa del servicio de Enfermedades Transmisibles del municipio de San Isidro y especialista de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), se refirió a la evolución en la campaña de inoculación.



“Lo más importante sería poder llegar a comprender que lo ideal sería tener al 100% de la población vacunada. Lo que necesitás de vacunados, en el contexto de enfermedades tan transmisibles como esta, es mayor cantidad de vacunados a mayor transmisibilidad tenga la enfermedad. Te pongo un ejemplo clarísimo: el sarampión tiene un R0 (número de reproducción básico) de 18, por lo tanto vos necesitás más del 95%, 98% de inmunidad de rebaño para no tener brote”, explicó.



“En este contexto, en el que hoy estamos, tenemos un número muy alto todavía de casos en la comunidad de virus circulante, eso que llamamos una meseta de casos alta con 20.000 y tanto de casos nuevos diarios. Es razonable pensar que van a seguir apareciendo estas variantes, que son mutaciones que en el mejor de los escenarios no tienen trascendencia clínica o epidemiológica”, agregó.



En ese sentido, la especialista manifestó: “Lo que estamos viendo es que la cepa Delta o esta que se dio en llamar Delta Plus no solamente son más contagiosas, pueden ser más letales y encima pueden tener lo que llamamos escape inmunológico, que significa entre otras cosas que las vacunas pueden ser menos eficaces para prevenir las formas graves o muertes por estas cepas. Y además no garantizan la no transmisibilidad. Las vacunas solamente demostraron una eficacia del 40% para evitar la transmisión y una eficacia arriba del 70%, según la marca, para evitar las formas graves y muertes”.



Para concluir, Obieta precisó: “La mejor estrategia es que podamos asegurar al 100% de la población vacunada en forma completa con cualquier marca, con cualquier vacuna. Esa es la única garantía que podríamos llegar a tener para dejar de tener muertos por Covid-19 y poder medir más adelante el impacto en que disminuya la circulación viral. No nos queda otra que seguir cuidándonos, aun estando vacunados”.