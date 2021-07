Admiten que el Asistente de Google escucha y graba a sus usuarios

En varias ocasiones, se llegó a sospechar sobre el funcionamiento de los dispositivos móviles actuales y si es que estos escuchan las conversaciones que uno tiene a diario en su vida privada. Según trascendió es las últimas horas, el Asistente de Google guardaría información auditiva de los usuarios que efectúan sus consultas a la aplicación.

Es sabido que al pronunciar las palabras mágicas “Ok Google”, se activa un sistema desarrollado con inteligencia artificial. Este puede ser de gran ayuda a la hora de buscar algún dato o información específica en la web. Incluso, hay quienes que lo utilizan para entablar divertidas conversaciones.

La novedad que dio mucho de qué hablar es que empleados que operan con dicho sistema podrían escuchar algunas conversaciones que tiene el Asistente de Google con los internautas. Así lo informó la web de noticias, India Today.

En esa línea, desde el medio digital aseguraron que representantes de Google habrían admitido dicha acción ante el Comité Parlamentario Permanente de Tecnología de la Información de la India.

La revelación se dio frente a un grupo de funcionarios indios, tras una pregunta muy puntual del diputado de BJP, Nishikant Dubey. Fue en ese momento en que el equipo de la compañía estadounidense habría dicho que algunas veces su Asistente graba audio en un teléfono y/o altavoz inteligente.

Incluso, cuando un usuario siquiera activó el sistema pronunciando el clásico “Ok Google”. Para justificarse, aseguraron ante el Parlamento que no escucha información sensible, solo material auditivo de conversaciones en general. A su vez, no especificaron cómo es que el sistema diferencia una de otra.

“Tomamos una serie de precauciones para proteger los datos durante el proceso de revisión humana: los fragmentos de audio nunca se asocian con ninguna cuenta de usuario y los expertos en idiomas solo escuchan un pequeño conjunto de consultas (cerca del 0,2% de todos los fragmentos de audio de los usuarios), solo de usuarios con VAA activado”, argumentó la empresa en su momento, según trascendió en India Today.

Asimismo, agregaron que las grabaciones aleatorias contribuirían a un mejor funcionamiento del sistema.