Enorme pérdida de agua frente a la Escuela Manuel Belgrano

En la esquina de 9 y 38, justo donde está la Escuela de Enseñanza Medida Número 1 Manuel Belgrano, padres y alumnos han tenido que sortear esta semana una serie de contratiempos para pasar por este lugar, que se llenó literalmente de agua por una pérdida que tenía varios meses de antigüedad, pero que se terminó agravando.



El problema empeoró justo a dos semanas del regreso de las clases presenciales, y por el lugar no solamente concurren los alumnos que cruzan para ir también a la Escuela Primaria Número 33 que está en la esquina de 8 y 38, sino también los niños de un Jardín de Infantes que funciona en 9 entre 38 y 39.



Además, los jueves y los domingos se instalan los puestos de la feria franca, lo cual hace que avenida 38, en el tramo que va desde Plaza Olazábal hasta 13 y 38, tenga mucha circulación.



“La laguna”, como la denominaron los vecinos, se provocó por la repentina fuerza que tomó el agua que empezó a salir el martes pasado por la esquina de 9 y 38 y que tapó todo el cruce de calle 38, extendiéndose por el cordón de la vereda hasta calle 37.



Si bien hubo un intento por atenuar las consecuencias de la pérdida, la empresa ABSA no terminó de arreglar el problema, y los vecinos no descartan un pedido masivo y conjunto al Municipio para que tome acción frente a este inconveniente que afecta a muchos vecinos.