“Necesitamos que la gente se acerque a donar”

A pesar de la aparición de la Covid-19, el Centro Regional de Hemoterapia La Plata encontró desde el año pasado la forma para poder seguir sumando donantes y continuar dándole un fuerte apoyo a los hospitales. A pesar de esto, esta semana se notó una considerable caída en la cantidad de donantes de sangre, siendo la más baja desde que comenzó la pandemia. Esto generó que se activen las alarmas puertas adentro. En diálogo con diario Hoy, la jefa de Servicio, la doctora Laura Vives, explicó que quizás el descenso del número de personas sucedió debido a las bajas temperaturas que hubo en la ciudad. “En esta semana con este frío sentimos la baja de donantes. Estos días fueron tal vez los más bajos en toda la pandemia con la cantidad de donantes de sangre que tuvimos”, expresó.



Haciendo un breve repaso de lo que ocurrió durante el 2020, la doctora remarcó: “En marzo del año pasado tuvimos una baja sensible de donación, porque la gente tenía que cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros ante ese panorama salimos a buscar a la gente haciendo colectas externas.

Como las personas no podían movilizarse, iban al lugar más cercano dentro de sus barrios. Llegamos a duplicar la cantidad de colectas externas, entonces la baja que tuvimos en donantes no influyó en el stock que nosotros tenemos que tener para los hospitales, porque a su vez los hospitales bajaron la demanda”.



Sobre este procedimiento de colectas externas, resaltó que “por lo menos” se acercan a tres lugares diferentes por semana dentro de la región de La Plata. “Nos distribuimos para que así la gente se tenga que movilizar menos”, agregó. La merma durante esta semana en la donación de sangre, también alcanzó a las colectas externas. “Yo interpreto que fue por el frío, pero esta semana tuvimos realmente muy pocos donantes”, volvió a señalar.



A pesar de esta situación, Vives afirmó que todavía el Centro Regional sigue dando respuesta, ya que se trata de un equilibrio entre la demanda y la oferta. Un dato relevante de este procedimiento es que aproximadamente del total de donantes diarios, terminan descartando al 3% debido a que aparece alguna patología que no se conocía o algún imprevisto.



“Cuando nos suena la alarma de que el stock está bajo, recurrimos a los medios para recordar que la única manera de dar respuesta a los hospitales es con el brazo solidario de nuestros donantes. Esto es un trabajo de todos los días, hoy es por vos y mañana por mí. Tenemos hospitales muy grandes de referencia en la Provincia y vienen pacientes de todos los municipios y los familiares no pueden venir a donar”, advirtió. Con este panorama, recordó que es seguro ir a donar sangre a pesar del virus. “Todos los materiales son descartables de primera calidad, la donación no transmite ninguna enfermedad y ajustamos todos los protocolos.

Mantenemos la distancia, tenemos los espacios ventilados y se higieniza cada camilla cada vez que un donante se levanta. Es por esto también que el ritmo es más lento, hay más espera porque usamos la mitad de las camillas. Es un acto inocuo y seguro para el donante”, manifestó.



Aquellas personas que se quieran acercar a donar simplemente tienen que concurrir con su DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud, además de ingerir algún alimento en el desayuno. En relación a quienes tuvieron Covid-19 o ya se encuentran vacunados, la situación no se modifica ya que pueden donar sangre también. “Los que tuvieron el virus tienen que dejar pasar 30 días desde el diagnóstico y tienen que haber recuperado su buen estado de salud. Los que se vacunaron, deben dejar pasar 72 horas de la inoculación y ya pueden acercarse a donar sangre”, sostuvo la jefa de Servicio. La atención al público es de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 12 horas. Por otra parte, vale destacar que los que tuvieron la enfermedad pueden ir al lugar no solo a donar sangre sino también a donar plasma, ya que pueden resultar potenciales donantes.