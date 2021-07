Denuncian muerte de perros por posible aparición de leptospirosis

Natalia vive junto a su pareja en calle 6, entre 92 y 93 en La Plata. Su casa está pegada a un terreno abandonado, cuyo dueño alambró y sospechosamente ofreció a la venta a un valor por debajo de la cotización del mercado inmobiliario, que hizo sospechar a los vecinos sobre la legalidad de los documentos del lugar.



En Villa Elvira los vecinos ya le pidieron al hombre del terreno de calle 6 que le haga mantenimiento al lugar, cortando el pasto o desratizando. Pero hasta el momento no tuvieron una respuesta satisfactoria.



Como consecuencia del estado de abandono, decenas de ratas fueron generando madrigueras y adoptaron el lugar como propio para vivir.



Hasta allí llegó una de las perritas de Natalia, que al igual que otros animales comenzó a sentir síntomas compatibles a la leptospirosis.



Se trata de una enfermedad infecciosa causada por bacterias que pueden producir infecciones potencialmente mortales tanto en animales como en seres humanos y que se contagia por el contacto directo con la orina del animal infectado, o en ambientes contaminados con dicha orina.



Según la teoría de los vecinos, varios perros que merodean el terreno de calle 6, al olfatear la orina presuntamente afectada de las ratas, se habrían infectado, según explicó el veterinario que atendió a la mascota muerta.



“Voy a ir a pelearme a Municipalidad a hacer la denuncia porque este no es un caso aislado. Ya en otras ocasiones hicimos la denuncia, vinieron desde zoonosis, nos hicieron firmar a los vecinos un acta dejando constancia de que habían pasado por el lugar, pero no pusieron nada”, comentó Natalia.



“Se les sacó sangre antes de que muera mi perra”, aclaró la vecina de Villa Elvira, y agrego: “Los de zoonosis dijeron que habían puesto cebos. La vecina que vive enfrente me confirmó que son varios perros. El veterinario me dijo que entra por las mucosas. Ellos se contagiaron por estar olfateando en el lugar. Pero así como contagió a un perro, se puede contagiar un chico también”, explicó Natalia, quien recibió la solidaridad de otros vecinos de la zona.



En este lugar de La Plata ya murieron por lo menos tres animales con los mismos síntomas, y los vecinos se están organizando para movilizarse la semana que viene al Municipio, a los fines de reclamar que tome cartas en el asunto para que alguien pueda acercarse a limpiar el terreno, desratizar y terminar con este mal que también atenta contra la salud de las personas que viven en la zona.