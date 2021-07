La abuela que teje a cambio de alimento para los niños

La solidaridad platense se afianza cada vez más desde el inicio de la crisis, y Emilce Soprano, una vecina de Tolosa de 83 años, sabe muy bien de qué se trata eso. La abuela tiene una discapacidad visual pero eso no le impide seguir adelante con su actividad de tejido de gorros y bufandas, los cuales intercambia por alimentos para los comedores de la ciudad y la región.



“Desde el año pasado fui buscando la forma de entretenerme y ayudar, comencé a hacer las bufandas porque tejo desde que soy chica. Se nos ocurrió cambiar las bufandas por cajas de leche, azúcar, chocolate o galletitas y poder ayudar a todos los chicos”, dijo Emilce a diario Hoy.



En este tiempo tejió casi 150 prendas entre gorros y bufandas que se intercambian por los productos a través de la organización La Plata Solidaria, que trabaja en conjunto con varios merenderos de la zona.



“Es una forma de sentirme útil y colaborar. El encierro me hacía mal y entonces me dediqué a tejer para mantener mi cabeza ocupada. Me acercaban lana y yo tejía y guardaba. No creía que había tejido tanto”, señaló la abuela de Tolosa.



“Toda mi vida anduve por escuelas rurales y sé lo que es para un niño sufrir frío, me parece muy bueno que se puedan cambiar por alimentos. Una parte la hemos enviado a la casa Ludovica del Hospital de Niños”, agregó.



“Como la mayor demanda en los merenderos de la ciudad es leche, azúcar, cacao y galletitas, les ofrecemos a todos los vecinos de la ciudad estas hermosuras tejidas por Emilce a cambio de esos productos”, sostuvo Pablo Pérez, coordinador de La Plata Solidaria.