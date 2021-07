Siguen las movilizaciones y los reclamos de los vecinos en Los Hornos

El mes de julio encontró a los vecinos de la calle 62 entre 140 y 141 de Los Hornos movilizados ante la falta de respuestas del Municipio. Fueron planteando distintas problemáticas durante el primer semestre del año.



Otros frentistas del barrio Cementerio, la semana pasada, denunciaron la falta de patrullajes y seguridad por parte de la comisaría Tercera, ante un robo ocurrido en la calle 135 entre 75 y 76. En la avenida 60 también se movilizaron para reclamar por más cámaras de seguridad, pero al mismo tiempo denunciaron pérdidas de agua y falta de luminarias.



Se trata de personas que viven en el barrio Decano, cuyo ingreso está por la avenida 60 y cuyas edificaciones se fueron extendiendo con el paso de los años casi hasta llegar a 59.



“Estamos cansados de muchas cosas. Por momentos la cuadra está totalmente descuidada”, comentó Silvia, una de las vecinos históricas de este barrio. No está muy alejado de la zona del centro de Los Hornos, ya que la comisaría Tercera está en 137, próxima a 61, a unas cinco cuadras de la zona del conflicto. Se trata de un complejo de departamentos con un estilo anglosajón, que remite a las edificaciones de los barrios más populares de Londres o Nueva York, lo que le da un toque muy distintivo al lugar.



Al ser consultada por este multimedio, la misma vecina reconoció que el jueves por la tarde hubo una nueva reunión vecinal. Están preocupados por el mal estado de la calle de ingreso y por el estado de los árboles y las plantas, ya que hasta ese día no habían pasado a podar.



“Con el delegado hablamos varias veces. Nos dijo que tiene una caja de 20.000 pesos para todo Los Hornos”, expresó indignada, haciendo también una delicada advertencia sobre la respuesta otorgada por el referente del Municipio platense en esta zona.



“Es terrible todo esto. A las 4 de la madrugada te golpean la reja y te quieren tirar la puerta abajo. Acá hay gente que muy temprano sale a trabajar y se tiene que ir a tomar el micro y no tiene seguridad. Estamos con mucho miedo”, expresó una frentista de la calle 62.



Con respecto a lo ocurrido en Los Hornos, la madre de la víctima, a la que robaron las herramientas de trabajo en su casa del Barrio Cementerio, aseguró que tienen identificado al ladrón; hasta le han sacado fotos, pero por el momento el hombre sigue ofreciendo trabajos como cortador de pasto en la zona.



Por otro lado, en 72 y 152, varios vecinos denunciaron que fueron atacados en plena oscuridad por la falta de luminarias durante la madrugada.



“Es una situación bastante incómoda. Tenemos un grupo de WhatsApp y nos estamos organizando para pedir más iluminación en la zona de la avenida 72”, relató asustada Inés, otra reconocida vecina que vive en la calle 72 entre 152 y 153, cerca de una de las tomas que hay en esta zona de la ciudad.