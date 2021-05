Cuidar la piel en tiempos de Covid

Cuando cuidás tu piel, cuidás de vos; corren tiempos difíciles y tenés que cuidarte.

Por un lado, el cuidado de la piel es necesario por el propio bienestar y por otro, es importante protegerse del exterior. Y es que la piel es el primer escudo protector frente al afuera, constituye una barrera contra las agresiones físicas (radiaciones), químicas (radicales libres) y microbiológicas (virus,bacterias y hongos).

Cuando hablamos de la piel nos referimos al órgano más extenso del organismo.

En este caso es la primera barrera a la que se enfrentan los microorganismos, incluso los virus.

Hasta ahora sabemos que el coronavirus no atraviesa la piel íntegra. Teóricamente una piel con lesiones o heridas sí podría ser una puerta de entrada, pero no hay ningún caso registrado hasta la fecha. Otro aspecto a tener en cuenta entre piel y Covid-19 es que es como cualquier otra superficie: la parte expuesta (mano, cara, etc) puede actuar como depósito de pequeñas particulas que luego nos llevamos a la boca, nariz u ojos.

Recomendaciones

La limpieza es fundamental, no solo para desmaquillar sino para eliminar residuos, restos de sudor e incluso, contaminación.

En la rutina de noche lo ideal es usar una doble limpieza facial, usando en primer lugar un producto de limpieza de base oleosa (desmaquillantes, agua micelares) y en segundo lugar, aplicar un producto de limpieza bajo agua tibia, que respete el ph de la piel. Tras la limpieza deberíamos usar un tónico. Los productos que apliquemos con algodón o disco deben ser usados sin hacer “arrastre”.

Sin embargo, en la rutina de la limpieza de día con usar un limpiador bajo agua y un hidratante para tu tipo de piel sería suficiente.

Por otro lado, es primordial la elección de los activos en los productos de cuidados (serums o cremas) se debe optar por aquellos emolientes e hidratantes. Debemos evitar los cosméticos con activos irritantes (retinol, perfumes,alcohol).

Antes de la mascarilla, es recomendable aplicar en zonas localizadas o puntos de presión una crema barrera un rato antes; de este modo evitamos lesiones en las orejas, la nariz y mejillas.

Alteraciones por el uso del barbijo

El sudor junto con la fricción de las mascarillas provoca daños en diferentes puntos como nariz, mejillas y orejas, y puede producir diferentes infecciones.

El uso de tapabocas, además, favorece la deshidratación por su escasa ventilación. La humedad retenida hace que el poro se dilate; esto eleva la humedad, que junto con la saliva retenida en el interior de la mascarilla, favorece el crecimiento de microorganismos. Por esto aparecen o se agravan patologías como acné y rosácea.