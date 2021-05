Cómo ayuda la alimentación saludable a prevenir enfermedades en plena pandemia

En plena segunda ola de Covid-19 y con la llegada del invierno y la proliferación de otras enfermedades típicas de la época, la buena alimentación se convierte en una aliada para ayudar a prevenir y evitar la debilidad del sistema inmunológico.

Diario Hoy dialogó con la licenciada en Nutrición, Regina Traverso, integrante del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, quien señaló que una de las cuestiones importantes a tener en cuenta con el tema de la Covid-19 es considerar los factores de riesgo con peores pronósticos.

“Así, hay que reforzar la alimentación de modo de estar mejor preparado no solo por su enfermedad de base, sino por una posible infección aguda por coronavirus, hay que reforzar la respuesta del sistema inmune. Por eso se requiere una alimentación variada y completa, que haya lácteos descremados, cereales, una proporción importante de frutas y verduras frescas. Las carnes con menor contenido graso, que son las blancas, y en las rojas sacar la grasa adicional. También es importante tomar mucho líquido, se tiene como regla común 2 litros de agua, pero hay cuerpos más grandes o con otras necesidades que requieren más”, marcó la profesional.

A la vez, hizo especial foco en los adultos mayores, para quienes además de los consejos generales, se agrega lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema digestivo y renal.“Hay que hacer algunas adaptaciones que tienen que ver con la consistencia de los alimentos, que tengan la comida preparada para garantizar que sea de buena calidad; también es importante incorporar la actividad física, como la exposición de al menos 15 minutos al sol por día para incorporar la vitamina D”.

Por otro lado, la nutricionista también parte del Colegio, Marcela Guerrero, dijo a diario Hoy que una de las claves es tener el menú semanal organizado y sobre todo saber dónde se va a comer (casa, trabajo, la escuela), ya que eso cambia la rutina.

“Es importante salir con una lista de compras para saber lo que se va cocinar y no caer en lo que nos atrae en el momento en el supermercado. También es importante amigarse con el freezer, que ayuda a poder aprovechar la compra”, marcó.

En ese plano señaló: “Hay que tener en cuenta que los ultraprocesados están llenos de azúcar y sodio, que no son buenos. Por eso es importante apostar a los alimentos frescos y de estación para poder aprovecharlos y planificar las recetas. En esta época es importante adquirir nutrientes como la vitamina C, que no solo está en los cítricos, sino también en los morrones rojos, brócoli, coles, cereales y legumbres”.