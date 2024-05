Curiosidades del culto musulmán

Lo más llamativo del culto musulmán es la ausencia casi total de liturgia organizada. Fuera de los rezos, que están reglamentados según un formalismo riguroso y que tiene lugar todos los viernes con una manifestación masiva, no existen ceremonias colectivas. Cada cual cumple sus obligaciones religiosas sin coordinar sus actos con los del vecino. La ley sacramental no exige personal eclesiástico que haya recibido unción para determinado rito. Los dirigentes del culto, más allá de los fieles hagan la plegaria en la Mezquita y quienes recitan los versículos coránicos, son laicos propuestos para estas funciones, pero no sacerdotes consagrados. Tampoco se necesita material especial para el culto: la Mezquita es, fundamentalmente, un lugar de reunión. No es un templo con la presencia divina materializada; sólo un lugar apropiado para la oración.